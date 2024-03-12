الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

لو بتعانى من ارتفاع الضغط فى رمضان.. إليك أبرز النصائح

ضغط الدم
ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر الحالات الصحية شيوعًا فى شهر رمضان حيث يعاني الكثير من هذا العارض الطبي الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على جوانب أخرى من صحتك بما في ذلك الإضرار بالأوعية الدموية.

“الدستور” تسلط الضوء على نصائح غذائية تساعد بشكل كبير فى تنظيم عملية ضغط الدم:

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم:

المغنيسيوم معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم، ويحفز المغنيسيوم إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يريح الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم، وهذا جزء أساسي من الحفاظ على ضغط دم صحي.

الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات المغنيسيوم هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومع ذلك، إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فوجدت مراجعة أجريت عام 2017 أن كل 100 ملليجرام يوميًا زيادة في تناول المغنيسيوم ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 5٪.

فيمكن للعديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الاستفادة من تناول مكملات المغنيسيوم، ولكن زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة مستويات المغنيسيوم لديك:

الفاصوليا والعدس، والفاصوليا السوداء، والحمص، والفاصولياء.

الخضروات: السبانخ، والسلق السويسري، والقرع البلوط

الفواكه: الأفوكادو، والموز، والمشمش المجفف

البذور والمكسرات: بذور اليقطين، وبذور الشيا، والكاجو

الحبوب: القطيفة، والكينوا.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم:

البوتاسيوم هو معدن آخر مهم للتحكم في ضغط الدم، وينظم ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتعزيز إفراز الصوديوم (الملح) عن طريق البول.

تعتبر زيادة تناول البوتاسيوم الغذائي بشكل عام وسيلة فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد زيادة البوتاسيوم الغذائي في حماية الأوعية الدموية من الآثار الضارة للأنظمة الغذائية عالية الملح.

لزيادة تناولك للبوتاسيوم، حاول إضافة الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي:

افوكادو

موز

فول

القرع الشتوي، مثل القرع والجوز

البطاطس والبطاطا الحلوة

الخضار الورقية مثل السبانخ والسلق السويسري

الأسماك، مثل السلمون والتونة

عصائر الفاكهة، مثل عصير البرتقال والرمان

زبادي

المأكولات البحرية، مثل المحار

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