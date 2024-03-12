الثلاثاء 12 مارس 2024
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مصر

من فيلم ثقافى للحشاشين. "عيد" يمازح "فتحى عبد الوهاب: ربنا تاب علينا

كواليس مسلسل الحشاشين
كواليس مسلسل الحشاشين

مازح الفنان أحمد عيد صديقه الفنان فتحى عبد الوهاب بعد ظهورهما معًا فى أولى حلقات مسلسل الحشاشين الذى يعرض على شاشات قناة dmc وdmc drama، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الرمضانية المميزة لعام 2024.

أحداث مسلسل الحشاشين 

وعلق “عيد” على صورتين نشرهما الفنان فتحى عبد الوهاب على حسابه على فيسبوك تجمعهما معًا، الأولى من فيلم "فيلم ثقافى" والثانية من كواليس “الحشاشين”، قائلًا: الحمد لله ربنا تاب علينا م الثقافى بس مبعدناش كتير حشاشين برضه.

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وكان الفنان فتحى عبد الوهاب قد نشر صورتان من كواليس مسلسل الحشاشين، والتى ارفقها بتعليق قال فيه: ده شقاوة قديمة ده، وتفاعل الجهور بشكل كبير مع الصور وتوالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن فرحتهم من العودة القوية للنجمين فى مسلسل ضخم كمسلسل الحشاشين.

يتعاون النجم فتحي عبد الوهاب مع النجم أحمد عيد في مسلسل “الحشاشين” بطولة الفنان كريم عبد العزيز والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني عبر قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل الحشاشين 

يؤرخ مسلسل الحشاشين لحقبة زمنية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم، يرصد المسلسل على مدار حلقاته قصة صعود حسن الصباح بداية من طفولته وشبابه وأهم الشخصيات المؤثرة فى محيطه، وتتواتر الأحداث والصراعات التى تكشف الكثير من أسرار الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين 

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

 

 

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏أحمد عيد- Eid Ahmed الحمد لله ربنا تاب علينا م الثقافي بس مبعدناش كتير شين حشاشین برضه فتحي عبد Wahab- Abdel Fathy الوهاب 5h. ده شقاوة قديمة ده පමබමරමමටය ค999‏'‏‏
مسلسل الحشاشين
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