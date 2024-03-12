أكاديمية البحث العلمي تعلن فوز 15 متسابقا للموسم الثالث لمسابقة الصورالعلمية 2022

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نتيجة الموسم الثالث لمسابقة الصور العلمية 2022، والتي فاز بها 15 متسابقا في ستة مجالات، هي: الحياة البرية والطبيعية، وعلوم الفلك والفضاء، والصور المجهرية (صور تحت الميكروسكوب)، والعلوم البيئية، وعلوم الأرض والمناخ، والصور العامة (الهندسية والمعمارية).

وقالت القائم بأعمال رئيس الأكاديمية الدكتورة جينا الفقي - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن كثيرا من الدراسات أثبتت أن نسبة 80% إلى 90% من خبرات الفرد يحصل عليها عن طريق حاسة البصر، وأن الفرد يدرك الأشياء التي يراها إدراكًا أفضل وأوضح مما لو قرأ عنها أو سمع عنها".

وأضافت: "لقد لاحظت الأكاديمية افتقار المجتمع المصري العلمي إلى الصورة العلمية المعبرة التي تستثير المتعلم والباحث والصحفي والمهتم بالثقافة العلمية واعتماد معظمه في النشر، سواء علمي أو صحفي على صور غربية"، منوهة إلى أنه لذلك أطلقت الأكاديمية مسابقة الصور العلمية في 2020 ولقد لاقت المسابقة تفاعلا رائعا، سواء من حيث نسب المشاركة أو نوعية المشاركين، وأيضا في النتيجة التي تعتبر نواة لألبوم صور علمية مصرية خالصة.

جوائز قيمة للفائزين

تعتبر هي الأعلى في مصر من بين الجهات الحكومية العاملة في ذات المجال، وقد وضعت الأكاديمية بعض المعايير العامة في اختيار الصور عبر لجنة تحكيم متخصصة فنيا وعلميا، على أن تكون الصور مبدعة ذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة تستطيع توثيق الظواهر العلمية التي تحدث من حولنا أو الحياة البرية والطبيعية والتراث التقليدي في أقاليم مصر المختلفة، ويمكن من خلال الصور توصيل المفاهيم العلمية إلي أكبر عدد من الجمهور.

وفاز بالمركز الأول في الموسم الثالث لمسابقة الصور العلمية 2022 في مجال الحياة البرية والطبيعية شريف عبدالله أحمد، وبالمركز الثاني حسان شوقي عبد المنعم، فيما فاز بالمركز الثالث محمد جمال حسن محمود الشامي.



وفي مجال علوم الفلك والفضاء، فاز بالمركز الأول محمد فاروق جمال أبوشليب، وبالمركز الثاني عمر محمد عبدالوهاب وحجبت بقية الجوائز.. وفي مجال الصور المجهرية، فاز بالمركز الأول محمد وسام صلاح الدين مشرف، وبالمركز الثاني مصطفى محمد رفعت الفار، وحجبت بقية الجوائز.

وبمجال الصور العامة (الهندسية والمعمارية)، فاز بالمركز الأول عمرو فتحي محمد بدوي، وبالمركز الثاني سمر كمال الدين محمد فرج، فيما فاز بالمركز الثالث مصطفى محمد كمال، وبالمركز الرابع سعد حامد سعد الأزهري.

وبالنسبة لمجال علوم الأرض والمناخ، فاز بالمركز الأول رمضان منير عواد.. وفي مجال العلوم البيئية، فاز بالمركز الأول إيمان عبدالباقي محمد الطوخي، وبالمركز الثاني أحمد عويس رزق مرسي، وبالمركز الثالث جلال رفعت المسرى.

يذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تمنح جوائز قيمة للفائزين، وهي 15 ألف للمركز الأول، و10 آلاف للمركز الثاني، و5 آلاف للمركز الثالث، وثلاثة آلاف لكل من المركزين الرابع والخامس.

