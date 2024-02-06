الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جينا الفقي قائما بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتورة جينا الفقي أستاذ التكنولوجيا الصيدلية بالمركز القومي للبحوث والمشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي، قائما بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلفا للدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية الذي تم تكليفه بالإشراف على المكتب الثقافي المصري باليابان.

ووجه وزير التعليم العالي، خلال رئاسته الاجتماع الدوري لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الشكر للدكتور محمود صقر، على ما قدمه خلال الفترة الماضية من جهود أثرت البحث العلمي من خلال رئاسته للأكاديمية، مشيدًا بدوره في تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية، ومُساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي.
كما وجه التهنئة للدكتورة جينا الفقي على منصبها الجديد،متمنيا لها التوفيق والنجاح في تلك المهمة.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، الشكر لكل من الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة على ما قدموه خلال فترة ولايتهم كرؤساء للمعاهد البحثية، والتي تنتهي خلال هذا الشهر.

الملفات المشتركة الاقتصادي أيمن عاشور وزير التعليم العالي جينا الفقي ستاذ التكنولوجيا الصيدلية

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