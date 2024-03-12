مشروع التجلي الأعظم.. إضافة قوية للقطاع السياحي بجنوب سيناء

قال رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، وعضو غرفة المنشات الفندقية بجنوب سيناء، إن مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء سيخدم القطاع السياحي بالمحافظة ككل، كما سيساهم فى زيادة الحركة السياحية على المنطقة، موضحا أن عدد الفنادق الذى سيقام بمدينة سانت كاترين، بالإضافة إلى تطوير المطار الخاص بها لجعلة مطار عالمى الأمر الذي سينعش القطاع السياحى بالمنطقة، حيث سيمكن السائحين من زيارة مدينة سانت كاترين وزيارة شرم الشيخ، إذ سيكون هناك تنوع في البرنامج السياحي المقدم للسائح خاصة أن مالشروع يستهدف جذب ما يقرب من مليون سائح.

استهداف مليون سائح لمدينة سانت كاترين

أضاف رزق الله، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جبل التجلى الأعظم ليس له مثيل حول العالم ،وليس هناك منطقة تحمل هذة القدسية، ولهذا فهناك تشوق كبير من قبل السائحين لرؤية المدينة بعد تطويرها وخاصة أن نمط السياحة الدينية من الأنماط السياحية التي تستقطب أعدادا كبيرة من السائحين حول العالم، بالإضافة إلى أنه يتم تطوير الطرق المؤدية إلى الموقع السياحي.

طرح المطارات للقطاع الخاص سيخدم الاقتصاد القومي

أشار رزق الله إلى أنم هناك طرح لإدارة المطارات، ومنها مطار سانت كاترين للقطاع الخاص، وهو طرح لا بد من تنفيذه، فمطارات العالم يديرها القطاع الخاص لخلق استثمارات وعوائد اقتصادية إلى الدولة، بالإضافة عدد من شركات إدارة الفنادق الكبرى ستدير الفنادق التى ستبنى فى مدينة سانت كاترين.

يشار إلى أن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين يتضمن تطوير مطار سانت كاترين، وتحويله لمطار دولي يضم صالة ركاب كبيرة تليق بمكانة المدينة، وكذا العديد من المشروعات الأخرى مثل النزل البيئي، والفندق الجبلي، والحي السكني الجديد بالزيتونة، ومن المقرر أن يبلغ حجم الغرف السياحية والفندقية التي سيتيحها المشروع أكثر من 1000 غرفة فندقية، وتتم عمليات التطوير مراعاة للبعد البيئي وخاصة أنها سانت كاترين تعتبر محمية طبيعية.