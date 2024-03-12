الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهمين بتزوير عقود سكنية في النزهة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والتزوير بمنطقة النزهة.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة مستأجرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية.

واتخذوا شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي. وتم بإرشاد أحدهم ضبط 3 أختام خاصة بمزاولة نشاطهم الإجرامي وبعض العقود وطابعة ولاب توب، وأضافوا ارتكابهم 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

باستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد منطقة النزهة النصب والتزوير

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