عاجل.. قتيل ومصابون بغارات إسرائيلية قرب بعلبك شرقى لبنان

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب آخرون، عندما شنت إسرائيل غارات قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، الإثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام ومصادر رسمية.

وأكد محافظ بعلبك لـ"رويترز"، أن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد الضربات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن "الطيران الإسرائيلي نفذ مساء أمس الإثنين غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة أنصار البقاعية، جنوبي مدينة بعلبك".



وأضافت الوكالة: "شوهدت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد من المكان المستهدف".

وأفاد مصدران أمنيان لبنانيان بوقوع 4 غارات إسرائيلية على بعلبك.