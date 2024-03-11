الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة خطة بشأن رفح

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم للولايات المتحدة خطة إنسانية أو عسكرية لرفح.

وأضاف ميلر أنه لن يتحدث عن المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع الحكومة الإسرائيلية، "لكننا أوضحنا في المحادثات الخاصة و"العلنية" أن حكمنا هو أنهم لا يستطيعون أو لا ينبغي لهم الذهاب إلى رفح دون مساعدة إنسانية "خطة ذات مصداقية".

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا، يوم الأحد، أنه يعتزم المضي قدما في عملية في رفح، حيث فر أكثر من مليون نازح.

العملية في رفح خط أحمر

وقال الرئيس جو بايدن في مقابلة مع قناة MSNBC يوم السبت إن العملية في رفح "خط أحمر"، لكنه أضاف أنه سيواصل دعم إسرائيل.

قال مسئولان أمريكيان لشبكة CNN يوم الأحد إن إدارة بايدن لا تتوقع حاليًا أن تقوم القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية وشيكًا في رفح.

في سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات إلى غزة مع بداية شهر رمضان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ضمان وصول المساعدات إلى القطاع، بمناسبة شهر رمضان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الإثنين: "بروح شهر رمضان، أناشد جميع المشاركين في الصراع في كل مكان إسكات الأسلحة والعودة إلى طاولة السلام".

ودعا أيضا، "بروح الرحمة الرمضانية"، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة فورا وجدد الدعوات لوقف إطلاق النار.

يصادف يوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك على مستوى العالم، لكن "القتل والقصف وسفك الدماء مستمر في غزة".

وقال جوتيريش: "أدعو الزعماء السياسيين والدينيين والمجتمعيين في كل مكان إلى بذل كل ما في وسعهم لجعل هذه الفترة المقدسة وقتا للتعاطف والعمل والسلام".

