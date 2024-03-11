الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة خطة بشأن رفح

غزة
غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم للولايات المتحدة خطة إنسانية أو عسكرية لرفح.

وأضاف ميلر أنه لن يتحدث عن المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع الحكومة الإسرائيلية، "لكننا أوضحنا في المحادثات الخاصة و"العلنية" أن حكمنا هو أنهم لا يستطيعون أو لا ينبغي لهم الذهاب إلى رفح دون مساعدة إنسانية "خطة ذات مصداقية".

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا، يوم الأحد، أنه يعتزم المضي قدما في عملية في رفح، حيث فر أكثر من مليون نازح.

العملية في رفح خط أحمر 

 

txt

الخارجية الأمريكية: ننتظر خطة إسرائيلية موثوقة لحماية المدنيين في رفح

وقال الرئيس جو بايدن في مقابلة مع قناة MSNBC يوم السبت إن العملية في رفح "خط أحمر"، لكنه أضاف أنه سيواصل دعم إسرائيل.

قال مسئولان أمريكيان لشبكة CNN يوم الأحد إن إدارة بايدن لا تتوقع حاليًا أن تقوم القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية وشيكًا في رفح.

في سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات إلى غزة مع بداية شهر رمضان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ضمان وصول المساعدات إلى القطاع، بمناسبة شهر رمضان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الإثنين: "بروح شهر رمضان، أناشد جميع المشاركين في الصراع في كل مكان إسكات الأسلحة والعودة إلى طاولة السلام". 

ودعا أيضا، "بروح الرحمة الرمضانية"، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة فورا وجدد الدعوات لوقف إطلاق النار.

يصادف يوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك على مستوى العالم، لكن "القتل والقصف وسفك الدماء مستمر في غزة".

وقال جوتيريش: "أدعو الزعماء السياسيين والدينيين والمجتمعيين في كل مكان إلى بذل كل ما في وسعهم لجعل هذه الفترة المقدسة وقتا للتعاطف والعمل والسلام".
 

عزت الخارجية الامريكية أمريكا السياسييين إسرائيل

الأكثر قراءة

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

طلب غريب من حسام حسن قبل المشاركة فى دورة الإمارات الودية

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها