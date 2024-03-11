تعرف على تشكيل مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندرى بالدورى

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بالدوري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، محمد ربيعة.

وسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد فاروق، علي زعزع، وجوناثان نجويم.

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، أحمد رفعت، طارق طه، محمد محمود، محمود شعبان، غنام محمد، كجالي درامي، علي ياسر، وايبا.

وفي التاسعة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية يلتقي مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر عن نيته التقدم بشكوى رسمية ضد ناصر ماهر، لاعب الفريق السابق، المنتقل حديثًا إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ بسبب ما اعتبره تشويها لسمعة النادي.

وقال دعبس في تصريحات تليفزيونية: "فوجئنا بتصريحات ناصر ماهر غير الصحيحة بأنه تنازل عن أموال للرحيل والانتقال إلى الزمالك، في حين هو مديون لنادي مودرن فيوتشر بـ350 ألف جنيه ولم يتنازل عن جنيه واحد".

أضاف: "سنقدم شكوى رسمية ضد اللاعب في اتحاد الكرة، هو يدعي ادعاءات غير صحيحة على الإطلاق تؤثر على سمعة النادي ويريد إثبات زملكاويته لمداعبة جمهور النادي، لكننا سنقاضيه".

وتابع "فوجئت أيضًا بتصريحاته وهو يقول إنه زملكاوي منذ ولادته لكنه كان لاعبًا في نادي الأهلي، ناصر رفض السفر مع فيوتشر إلى ليبيا وتمت معاقبته ماليًا وخصم 500 ألف جنيه، ما يحدث منه هو استغلال لمشاعر الجماهير".

وأتم: "الموضوع صار ماديات فقط، لا يوجد لاعب منتم، وأتمنى من جماهير مصر عدم السير وراء تلك التصريحات" غير الصحيحة.