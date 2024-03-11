الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص أعلى الدائرى الأوسطى بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

شهد الطريق الدائرى الأوسطى بالجيزة، الإثنين، حادث انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق الدائرى الأوسطى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما تسببت في انحرافها، وأدى ذلك إلى انقلاب السيارة وإصابة 6 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الطريق الدائري الأوسطي لجيزة حادث انقلاب ميكروباص غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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