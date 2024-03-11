انطباعات درامية مبكرة

أعددت، منذ عدة أيام، قائمة المشاهدات الدرامية فى رمضان، وفق قاعدة الأهم فالمهم- بالنسبة لى كمشاهد بشكل شخصى- لكننى وجدت القائمة تتسع مع مزيد من الإعلان عن المسلسلات بشكل يضع العشرين مسلسلًا، التى قدمتها الشركة المتحدة هذا العام فى قائمة المشاهدة العاجلة! إذا صحت تنبؤاتى فنحن أمام موسم درامى استثنائى هذا العام، وهذه ظاهرة تتكرر كل عدة أعوام، وغالبًا ما تكون نتيجة جهد كبير فى التخطيط والتنفيذ.. أنا مثلًا من الذين يضعون اسم مخرج العمل ضمن عناصر التفضيل الأولى للمشاهدة، والملاحظة الأولية أن هناك عددًا كبيرًا من المخرجين المميزين هذا العام، لذلك ضممت مسلسل «بدون سابق إنذار» لقائمة مشاهداتى السابقة على الفور، وهو من إخراج المخضرم هانى خليفة، وبطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، فهانى خليفة مخرج مميز جدًا فى مناقشة العلاقات الشخصية من منظور مختلف؛ منذ قدم فيلمه العلامة «سهر الليالى ٢٠٠٢»، المغامرة على اسم المخرج دفعتنى لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل «لحظة غضب»، وهو من إخراج عبدالعزيز النجار مخرج مسلسل «حالة خاصة»، وهو من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وظهور خاص لمحمد فراج، المسلسل يناقش قضية العنف الرمزى ضد المرأة، وكم هو قاس، رغم أنه لا ينطوى على أدوات العنف التقليدى مثل الضرب والسب، والحلقة الأولى من المسلسل تكشف عن أنه جواد رابح هذا العام، خاصة أنه من تأليف مهاب طارق، وهو من نجوم الكتابة الدرامية فى جيل الشاب، وقدم عدة أعمال لافتة تضعه فى الصف الأول من كتاب الدراما فى مصر.. الرهان على اسم المخرج، أيضًا، دفعنى لوضع مسلسل «صدفة» فى قائمة المشاهدات، وهو من إخراج المخضرم سامح عبدالعزيز، ويضم نخبة من أساتذة التمثيل، منهم خالد صالح، ورشدى المهدى، وسلوى خطاب، إلى جانب بطلته ريهام حجاج التى تقدم شخصية فتاة شعبية يمكن أن تحصد نجاحًا كبيرًا هذا العام، السير وراء اسم المخرج والمؤلف قبل الأبطال يجعلنى أنتظر مسلسل «مسار إجبارى»، وهو من إخراج نادين خان، وتأليف باهر دويدار، وبطولة عمرو عصام وأحمد داش، وكلاهما من نجوم الجيل «زد»، وهو جيل لديه فهم أكثر عصرية للتمثيل وأدواته، وأكثر علاقة بالفنون العالمية من الأجيال السابقة له، الرهان على اسم المخرج كعنوان للعمل يدفعنى، أيضًا، لانتظار مسلسل «مليحة» من إخراج المخرج الكبير عمرو عرفة، والبرومو التشويقى للمسلسل يستوحى أجواء التغريبة الفلسطينية، حيث لا يظهر فيه سوى فلسطينيين يحملون حقائبهم ويسيرون فى اتجاه المجهول، بينما يحمل شريط الصوت أنشودة حزينة أقرب إلى فن «العديد»، المسلسل بطولة محمد دياب ومن تأليف كاتبة جادة هى رشا عزت الجزار وبطولة محمد دياب، وأتوقع أن يلقى موضوعه وأحداثه اهتمامًا كبيرًا من المشاهد المصرى والعربى أيضًا.. من المخرجين الكبار الذين يتواجدون هذا العام أيضًا المخرج محمد على، الذى يقدم مسلسلًا اجتماعيًا كوميديًا هو «فراولة» من تأليف محمد سليمان عبدالمالك صاحب الأعمال الناجحة، وبطولة نيللى كريم التى أشاهدها بسبب شعبيتها عند الأسرة المصرية، وكونها نجمة مفضلة للكثير من الأبناء والأهل، فضلًا عن تألقها الفنى عندما تعمل مع مخرج كبير.. بشكل عام هناك استعانة بمواهب كبيرة فى الإخراج والتأليف هذا العام، وعلى مستوى النجوم هناك تنوع مبهر فى الأجيال من أول جيل الرواد العظام «يحيى الفخرانى» إلى جيل الوسط «كريم عبدالعزيز، وياسر جلال، وخالد النبوى، ومصطفى شعبان، وأمير كرارة، ونيللى كريم، وروجينا، وغادة عبدالرازق»، إلى جيل الشباب «عمر عصام، وأحمد داش»، فضلًا عن تنوع فى الموضوعات من مناقشة قضايا المرأة، إلى القضية الفلسطينية، إلى الإرهاب باسم الدين.. وهو ما يشى بموسم درامى واعد ومساحات جديدة لمزيد من المواهب.. كل عام ونحن بخير وعلى الطريق الصحيح.

