القبض على محام بتهمة تزوير إخطار وفاة لشقيقه بالمنوفية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغا من مديرية الصحة بقيام شاب بتسجيل إخطار مزور لوفاة شقيقه البالغ من العمر 37 عاما، والمقيم بمحافظة المنوفية، وحمل إخطار التسجيل أن جثة شقيقه المتوفى لا تزال بمعهد الكبد القومي بشبين الكوم.

وعلى الفور قام الموظف المسؤول بالتحقق وذهب إلى معهد الكبد لرؤية الجثة لشكه في السن الصغير للمتوفى، وتفاجأ بعدم وجود أي جثة أو أي تسجيل الحالة في معهد الكبد كما هو موضح بالأوراق الرسمية، وعلى الفور قام بالبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الازم.

وقام فريق من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد عرفه بالقبض على المتهم في الواقعه أثناء قيامه بالتسجيل لاستخراج أوراق دفن وشهادة وفاه دون وجود جثه لشقيقه المشار إليه ي الواقعة والذي تبين انه توفي من 7سنوات ماضيه.

وبالانتقال والفحص وسؤال المتهم أكد ان شقيقه متوفى منذ سبع سنوات خارج البلاد ولم يتم استخراج شهادة وفاة له فاقترح عليه احد المحامين والذي يقوم المتهم بالتدريب عنده في مكتبه الخاص بأنه سيقوم بتزوير أوراق له مقابل مبلغ 15الف جنيه تفيد بأن شقيه توفي في معهد الكبد يستخرج شهادة وفاة جديدة.

و أكد المتهم ان ما دفعه لذلك لكي يتهرب من تأدية الخدمه العسكريه"دخول الجيش" ويتمكن من تقديم أوراق تفيد بأنه وحيد وليس لديه أشقاء بعد وفاة شقيقه وهذا ما أكده له المحامي المحرض والذي ساعده في تزوير الأخطار الموجه للتسجيل بالوزاره.

وكان تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين العميد شريف قبالي بالقبض على شاب يبلغ من العمر 22عام خريج كلية الحقوق جامعة المنوفية، لتزويره أوراق رسميه وايهام بأن لديه جثة لشقيقه الأكبر سيتم دفنها وذلك حتى يتمكن من استخراج أوراق رسميه يحق له بها التهرب من الخدمه العسكريه.

وعلي الفور تم إتخاذ الازم حيال الواقعه والقبض على المتهم وحبسه ١٥ يوما ويتم التجديد له في الميعاد حتى يتم الانتهاء من التحريات المطلوبه من جهات التحقيق.