هل التسامح شرط لقبول الطاعة؟.. الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية يجيب

كشف الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، هل التسامح شرط لقبول الطاعة؟، موضحًا أنه لا يمكن أن نطلق عليه شرطًا، ولكن هناك غايات أخلاقية ترتبط بها العبادات.

وقال الهواري، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن كل العبادات المشروعة مرتبطة بغايات أخلاقية، مضيفًا: "الله غني عن عباداتنا ولكن هذه العبادات تعود علينا بالنفع"، موضحًا أنه يجب أن نحرص على اكتمال العبادة.

وأضاف ممكن الشخص يرى نفسه ثريًا بعباداته وطاعاته ولكن يجد نفسه يوم القيامة مفلسًا.. لأنه لم يؤد الحقوق"، منوهًا بأن الدين ليس صلاة وصومًا وزكاة فقط، وإنما هناك جزء أخلاقيات، والتسامح أمر رباني.