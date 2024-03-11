الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الناقد البحرينى طارق البحار: الدراما المصرية أصبحت فى مقدمة اختيارات المشاهدين.. وشخصيا أنتظر يحيى وكنوز 3

الناقد البحريني طارق
الناقد البحريني طارق البحار

قال الناقد والكاتب طارق البحار رئيس قسم المنوعات بصحيفة البلاد البحرينية، إنه من الملاحظ جدا في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي الإقبال الكبير على مسلسلات المتحدة المصرية، والتي أصبحت في الأعوام السابقة في مقدمة اختيارات المشاهدين.

وأضاف “البحار”، أن هذا العام تقدم العديد من الأعمال التي سنشاهدها عبر المنصات الخليجية أو عبر المحطات المصرية والعربية، متابعًا: "لاحظنا من خلال البرومات التي تذاع حاليا، وهناك تنوع كبير لهذه المسلسلات، وأنا شخصيا انتظر مشاهدة الموسم الثالث من "يحيى وكنز" على قناة DMC، بعد تحقيق الموسم الثاني منه نجاحا كبيرا".

وأوضح أنه من المسلسلات المنتظرة، مسلسل “حق عرب” الذي يشارك فيه الفنان أحمد العوضي مع مشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية، معلقًا: "نشاهد من خلال  البرومو مزيجا من التشويق والرومانسية وللأكشن قصة عربي الذي انقلب عالمه رأسا على عقب عندما اكتشف خائنا داخل دائرته".

واختتم: “يعتبر المخرج بيتر ميمي من المخرجين المعروفين في البحرين والمنطقة، وهذا العام يعود بمسلسله الجديد ”الحشاشين"، الذي تدور أحداثه بحسب البرومو في القرن 11 حول قصة حسن الصباح، زعيم مجموعة الحشاشين الذين عاشوا في جبال بلاد فارس وسوريا بين القرنين 11 و13، ومن المؤكد ما شاهدناه وقرأناه عنه سيجعل المسلسل ساعة رائعة في شهر رمضان هذا العام".

حالناقد البحريني طارق البحار
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