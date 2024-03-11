الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية يعلن عن خطتها البرامجية الدينية لرمضان 2024

عمرو الفقي الرئيس
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق مجموعة متميزة من البرامج الدينية في شهر رمضان المبارك لعام 2024، وأبرز هذه البرامج ما سيقدمه كل من الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والداعية مصطفى حسني، والدكتور علي جمعة، والشيخ خالد الجندي.

وأضاف “الفقي”، في تصريحات حصرية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُبث على قناة سي بي سي، أن الشركة المتحدة تعتزم تقديم تشكيلة واسعة من البرامج الدينية التي تتنوع بين القنوات العامة وقناة "الناس".

 وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة على أن قناة "الناس" ستُقدم برامج دينية ذات طابع خاص ومميز خلال الشهر الفضيل.

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة المتحدة البرامج البرامج الدينية شهر رمضان أحمد الطيب شيخ الأزهر مصطفى حسني على جمعة قصواء الخلالي الناس

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