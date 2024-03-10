"نور الدين".. برنامج رمضانى جديد ينير الأفق مع على جمعة

في إطار استعدادات شهر رمضان الكريم، يستعد د.علي جمعة المفتي السابق للجمهورية، لتقديم برنامجه الجديد "نور الدين"، الذي يهدف لإشراك الأطفال والكبار في حوار بنّاء حول القضايا الدينية والحياتية.

وأعرب جمعة، خلال مداخلته مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة CBC، عن تفاؤله بالبرنامج الجديد الذي يسعى للإجابة على تساؤلات الجمهور حول الدين والخالق، وكذلك التحديات التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية وكيفية التغلب عليها.

في السياق، قدم جمعة التهاني للرئيس السيسي ولقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وللشعب المصري بأسره بمناسبة الشهر الفضيل، مشيدًا بصبر الشعب المصري وتحمله للأعباء ودعمه المستمر للدولة، مضيفًا: أن مصر تتجاوز التحديات الراهنة من وباء وغلاء، وأن تستعيد مكانتها الرائدة كمنارة للحضارة والإنسانية في العالم.