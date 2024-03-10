الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حكومة غزة: نستقبل رمضان وشعبنا يتعرض لإبادة جماعية من الاحتلال

غزة
غزة

أصدرت حكومة غزة، بيانًا اليوم الأحد، بمناسبة شهر رمضان المبارك، قائلًا: "إن شعبنا في قطاع غزة، يستقبل شهر رمضان المبارك بمزيد من الجوع والنزوح والقتل والحصار والإبادة الجماعية".

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي لغزة، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتسقبل شهر رمضان المبارك وقد استهدف الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من (500) مسجدٍ، بينها تدمير (220) مسجدًا هدمها بشكل كلي، وتدمير (290) مسجدًا بشكل جزئي وغير صالح للصلاة، حيث إن المساجد هي المنارات الدينية الأولى التي يؤُمّها الشعب الفلسطيني للصلوات وخاصة صلاة التراويح، بحسب البيان.

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وحملت حكومة غزة، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، مضيفة: "هذه الجريمة الدولية التي يندى لها جبين البشرية، ونحملهم المسؤولية حرب التجويع وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء".

حكومة غزة تطالب العالم بالضغط على الاحتلال 

وطالبت حكومة غزة، مع دخول شهر رمضان المبارك؛ كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 110.000 ضحية ما بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل.

أردف البيان:" ونطالبهم أيضًا بوقف المجاعة فورًا قبل فوات الأوان، ونطالبهم كذلك بالإفراج عن مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على الجانب الآخر من المعبر وإدخالها بشكل فوري إلى شعبنا الفلسطيني الكريم في قطاع غزة من خلال المعابر البرية بالتزامن مع شهر الصيام وفي مواجهة المجاعة".

 

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