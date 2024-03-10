التحقيق فى نشوب حريق داخل شقة سكنية بعين شمس

باشرت نيابة عين شمس تحقيقاتها في واقعة حريق داخل شقة سكنية وأمرت بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع الحريق، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والوقوف على أسباب الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا بنشوب النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس.

على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.