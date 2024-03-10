دراما «المتحدة» المصرية

قبل ساعات من الآن استقبلنا شهر رمضان الكريم، وأحد أهم طقوسه هو الموسم الدرامى الرمضانى، وخلال هذا العام أعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موسمًا دسمًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث حضرت لجمهورها ٢٠ مسلسلًا دفعة واحدة متنوعة، بين مسلسلات الـ٣٠ حلقة والـ١٥ حلقة.

أشرت فى عنوان مقالى إلى أن دراما المتحدة هى «دراما مصرية» وأعنى ما كتبته، فمن خلال متابعتى ملف الأعمال الدرامية، الذى تحضره الشركة المتحدة لرمضان، وجدت أن جميع الأعمال تشترك فى أنها تقدم موضوعات وأحداثًا من قلب المجتمع المصرى، وابتعدت كل البُعد عن الدراما التى تستورد فكرًا لم نكن نعرفه ولم نكن نستهدفه، تلك الدراما التى جلبت إلينا عادات غريبة وسيئة.

النجم القدير يحيى الفخرانى، العلامة البارزة فى تاريخ الدراما الرمضانية، يتواجد هذا العام بعمل من قلب المجتمع المصرى، بل قلب كل منزل، وهى الفجوة بين الأجيال، وكيف أصبح الأجداد يعانون تلك الفجوة الزمنية مع الأحفاد، وكيف يمكن استيعابهم فى عصر السرعة؟ وهو ما يقدمه فى عمله الجديد «عتبات البهجة»، وعلى الرغم من أن برومو العمل يبدو كوميديًا فإنه ليس كذلك، بل هو اجتماعى وتراجيدى من نوع خاص، يجعلنا ننظر بنظرة واسعة إلى كل المستجدات حتى نستوعب الأجيال الجديدة.

وعلى الرغم من أن مسلسل «الحشاشين» يعتبر موضوعًا عالميًا أو إقليميًا، فإن الدارس للأمر سيجد نفسه يقترب بشدة من قضية محلية هى بداية نمو جذور التطرف، وهو ما حدث بالفعل فى مصر فى فترة من الفترات، وحاول أصحابها السيطرة على البلاد بفرض الطاعة العمياء تحت ستار الدين.

وبالتطرق للقضايا الاجتماعية فى الأعمال التى تقدمها المتحدة نجد أن مسلسل «صدفة» للفنانة ريهام حجاج يشير إلى قضايا أبنائنا من الطلاب والمراهقين، وكيف يتعامل الآباء معهم، وكيف يفكرون وهو موضوع يهم كل مصرى، خاصة بعد أن تغيرت عادة جيل بالكامل، مع وجود فجوة مع جيل الآباء، ويحاول النجم مصطفى شعبان فى مسلسله الجديد «المعلم» أن يشير إلى عدد من القضايا الاجتماعية، منها المنافسة فى التجارة التى تتحول لصراعات، وهى قضايا موجودة فى قلب السوق المصرية.

فى مسلسلها الجديد «صيد العقارب» أشارت النجمة غادة عبدالرازق إلى صراعات بين عائلتين، لكن العمل يقدم عددًا من القضايا، منها احتفاظ البعض بأصوله وجذوره مهما تغير المجتمع والمكان، وأيضًا يفتح نافذة على عالم ريادة الأعمال والمشروعات النوعية التى بدأ شباب مصر يتجهون إليها، وبدأت تدر عليهم الملايين كما تقدم مشروع استخلاص سم العقرب.

«الأصول»، وغيابها، كلمة صار يتردد صداها كثيرًا فى زمننا هذا، وكثير من الأعمال التى تقدمها المتحدة فى رمضان تحاول أن تعيدنا بشكل ما إلى قيمة الأصول، حين كانت الكلمة شرفًا وحكمًا بين الأطراف، ونلاحظ ذلك فى أعمال مثل «حق عرب» بطولة أحمد العوضى، وكذلك «بيت الرفاعى» لأمير كرارة، و«المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان.

«المتحدة» تحاول عامًا بعد عام أن تضع يدها على الكثير من الموضوعات التى تهم المجتمع المصرى بشكل خاص، وقدمت عددًا كبيرًا من الموضوعات التى أصبحت حديث الشارع وفى المجالس النيابية والتشريعية، مثلما أبهرتنا العام الماضى بمسلسل «تحت الوصاية»، والموسم الجديد يحمل الكثير من المتعة والتسلية والتثقيف والترفيه، ودعونا ندعم صناعتنا الوطنية القوية.