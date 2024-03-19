مقتطفات من كتاب الابتزاز العاطفي لـ سوزان فورورد (1)

الابتزاز العاطفي هو أحد الأشكال الفعالة للتلاعب، والذي يهددنا فيه الأشخاص المقربون منا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليعاقبونا إذا لم نفعل ما يريدونه

هو أحد الأشكال الفعالة للتلاعب، والذي يهددنا فيه الأشخاص المقربون منا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليعاقبونا إذا لم نفعل ما يريدونه المبتزون عاطفيًا يعرفون مدى تقديرنا لعلاقتنا بهم، وفي الغالب يعرفون نقاط ضعفنا وأعمق أسرارنا، وبغض النظر عن مدى اهتمامهم بنا فعندما يشعرون بأنهم لم يحصلوا على ما يريدون يستخدمون معرفتهم لتشكيل التهديدات التي تعطيهم النتيجة التي يريدونها، وهي امتثالنا لرغباتهم

عاطفيًا يعرفون مدى تقديرنا لعلاقتنا بهم، وفي الغالب يعرفون نقاط ضعفنا وأعمق أسرارنا، وبغض النظر عن مدى اهتمامهم بنا فعندما يشعرون بأنهم لم يحصلوا على ما يريدون يستخدمون معرفتهم لتشكيل التهديدات التي تعطيهم النتيجة التي يريدونها، وهي امتثالنا لرغباتهم ولأن هؤلاء الأشخاص يعرفون أننا نحتاج إلى الحب أو القبول فإنهم يهددوننا بأن يمنعوا ذلك أو يسلبونه بالكامل، فمثلًا إذا كنت كريمًا ومهتمًا بالآخرين فربما يصفك المبتز بأنك أناني، وغير مراع للآخرين إذا لم تستجب لرغباته

الخوف والإلزام والشعور بالذنب من الأدوات التي يستخدمها المبتز حتى لا نتمكن من رؤية ما يحدث لنا، ويجعل من الصعب علينا كشف تلاعبه

لماذا يجعلنا أشخاص معينون لا نستطيع أن نقول وجهة نظرنا أو مانريد أن نقوله ؟ إننا ندرك أننا قد مررنا بذلك وشعرنا بالإحباط ونعرف أننا تخلينا عما يرضينا لنرضي شخصًا آخر لكننا لا نعرف ماذا نفعل حيال ذلك؟ لماذا يستطيع بعض الناس أن يقهرونا عاطفيًا ويجعلونا نشعر بالانهزام؟

إن الاشخاص الذين نتصدي لهم في هذه المواقف هم أشخاص متلاعبون ماهرون فهم يحيطوننا بحميمية مريحة عندما يحصلون على مايريدون لكن في كثير من الأحيان ينتهى بهم المطاف بتهديدنا إذا لم يصلوا إلى مبتغاهم أو يحملوننا عبء الشعور بالذنب وتأنيب الضمير

وبوجه عام هناك شخص محدد –شريك حياة، أب، اخ، اخت، صديق ــــــ يتلاعب بنا باستمرار، وعلى الرغم من أننا قد نكون ماهرين وناجحين في جوانب أخرى من حياتنا فإننا نشعر مع هؤلاء الأشخاص بالحيرة والعجز ومن ثم نصير رهن إشارتهم

في مثل هذه العلاقات نظل مركزين على احتياجات الطرف الآخر على حساب احتياجاتنا ونشعر بالارتياح في وهم الأمان المؤقت الذي خلقناه لأنفسنا من خلال استسلامنا وتجنبنا الصراع والمواجهة وفرصة تكوين علاقة صحية

الذي خلقناه لأنفسنا من خلال استسلامنا وتجنبنا الصراع والمواجهة وفرصة تكوين علاقة صحية إن وجود ابتزازعاطفي في علاقة مقربة سواء كانت الزوج أوالوالدين أو رئيسك أو أولادك أو أشقائك لا يعني أن هذه العلاقة محكوم عليها بالفشل والانتهاء ولكنه يعني ببساطة أننا نحتاج إلى أن نعترف اعترافا صريحًا بالسلوك الذي يسبب لنا الألم ونصححه وأن نعيد وضع هذه العلاقات على أرض أكثر صلابة

المبتزون في حياتك يريدون المزيد دائمًا بعض النظر عما تقدمه لهم ويتجاهلون وينتقصون من مشاعرك ورغباتك ويفترضون أنك دائمًا ستستلم لهم

المبتزون يهددونك بأن يجعلوا حياتك صعبة أويهددونك بإنهاء العلاقة إذا لم تفعل ما يريدونه

يخبرونك أو يلمحون بأنهم سيهملون أنفسهم أو يؤذون أو يصابون بالاكتئاب إذا لم تفعل ما يريدونه

يصفونك دائمًا بأنك أناني أو طماع أو عديم المشاعر عندما لا تذعن لهم

أو طماع أو عديم المشاعر عندما لا تذعن لهم يقدمون وعودًا كبيرة متوقفة على سلوكك ثم نادرًا ما يوفون بها

يمطرونك بوابل من عبارات الاستحسان عندما تستسلم بهم ويمتنعون عنها إذا لم تذعن لهم

إذا كنت في حاجة إلى المال أو الأمان فإنهم يستخدمون المال كسلاح ليحصلوا على مرادهم

لكي نتمكن من إحداث تغيير نحتاج أولًا إلى التخلص من التشويش ونرى الأمور بوضوح، فالمبتزون يتمكنون ببراعة من إخفاء الضغط الذي يمارسونه علينا مما يجعلنا نتشكك في فهمنا لما يحدث

كيف يحدث الابتزاز العاطفي؟و لماذا يكون بعضنا أكثر عرضة للوقوع فيه؟ وما الدور الذي نلعبه؟ وما الثمن الذي ندفعه؟