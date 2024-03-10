الأحد 10 مارس 2024
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عالم

رؤية هلال رمضان فى سدير.. الإثنين أول أيام رمضان بالسعودية

جريدة الدستور

أعلن الديوان الملكي السعودي، أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

ويُعدّ مرصد سدير أحد أهم مراصد المملكة العربية السعودية لرصد الأهلة، ويقع في شمال غرب الرياض. يتميز المرصد بموقعه الفلكي المميز، وتجهيزاته المتقدمة، وطاقمه العلمي المؤهل.

في يوم الأحد 10 مارس 2024، قام مرصد سدير برصد هلال شهر رمضان 1445 هـ.

ويدلي الراؤون لهلال شهر رمضان في مرصد سدير  بشهادتهم لدى المحكمة العليا، التي من المقرر أن تعلن الخبر الرسمي مساء اليوم.

وبعد تحديد بداية شهر رمضان يُمكن للمسلمين بالمملكة  البدء بأداء صلاة التراويح وصيام شهر رمضان.

 

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