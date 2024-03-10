وزير العمل ومحافظ الجيزة يسلمان عقود عمل لذوى الهمم

زار وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة هواوي مصر بالجيزة، وذلك في إطار جولته في محافظة الجيزة اليوم الأحد.

جولة وزير العمل فى الجيزة

استقبل الوزير جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وعدد من قيادات الشركة، حيث تتمتع هواوي باستثمارات كبيرة حول العالم، واستمع الوزير والمحافظ والوفد المرافق لهما فيديو تسجيليا عن شخصيات ملهمة التحقت بالعمل الناجح داخل هواوي.

تسليم عقود عمل

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين وزارة العمل هواوي في مجالات التدريب والتوظيف، كما أن إحدى أكاديميات التدريب التابعة لهواوي، بداخل وزارة العمل، وقال الوزير إن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في مصر، وخلال الجولة سلم الوزير والمحافظ 22 عقد عمل لذوي همم، في إطار متابعة الوزارة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتسلم الوزير والمحافظ درعي "هواوي".

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على ضرورة التنسيق مع مسئولى الشركات لضمان التأهيل الدائم لبيئة العمل لملاءمة إمكانات المعينين من ذوى الهمم وتلبية متطلباتهم كل بموقعه لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم فى محيط عمل مناسب لهم.

وأكد محافظ الجيزة علي التعاون مع كل الجهات والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني المعنية لتقديم الدعم الممكن وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية طلباتهم وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.

قال جيم ليو، الرئيس التنفيذي، شركة هواوي مصر، "نؤمن في هواوي بأن التنوع والشمول من أهم عناصر بيئة العمل القوية، ولذلك ترتكز استراتيجية الشركة على عدة محاور، منها دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم لذلك كان لزامًا علينا العمل سويًا مع وزارة العمل لتمكين الأشخاص من ذوي الهمم ومساعدتهم على تحقيق النجاح واستثمار مهاراتهم وقدراتهم من خلال توفير فرص عمل مناسبة تضمن اندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع.

توفير الرقمنة للجميع

وأضاف أن هواوي شركة عالمية رائدة فى توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكى مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها حلولًا متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل فى شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، وخدمات الحوسبة السحابية.

وقال إن منذ تواجد الشركة في مصر منذ أكثر من 24 عامًا، تلتزم هواوى مصر بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل الشركة على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة وتحقيق استراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية، فى ضوء رؤية مصر 2030.

وقال محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، إن هذه الخطوة الخاصة بتعينات لذوي الهمم تعد إنجازًا هامًا على طريق تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.. وقال "نقدر عاليًا جهود شركة هواوى الرائدة في هذا المجال، ونؤكد على أهمية مشاركة جميع القطاعات في توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم، كما أن ذوي الهمم هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولديهم قدرات وإمكانات عظيمة يمكنهم من خلالها المساهمة في بناء الوطن، ونثق بأنهم سيثبتون كفاءتهم في مختلف المجالات، وأنهم سيكونون إضافة قيمة لسوق العمل"، وتقدم بالشكر للوزير حسن شحاتة على جهوده الدءوبة في دعم ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الهمم، كما قدم الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على الدعم المتواصل لذوي الهمم في المحافظة، كما أكد أهمية تضافر الجهود لضمان دمجهم في جميع المجالات.

تمكين ذوى الهمم

كما عبر وكيل المديرية عن امتنانه بتعزيز التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، خاصة في مجال تمكين ذوي الهمم، كما قدم الشكر لمالك شركة هواوى على هذه المبادرة الرائدة.

وقال: "نأمل أن تكون بداية لسلسلة من المبادرات التي تسهم في تمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وفى ختام كلمته نوه وكيل المديرية إلى أن هذا الحدث يمثل علامة فارقة في مسيرة تمكين ذوي الهمم، ونأمل أن يكون حافزًا لمزيد من الجهود، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الهمم في جميع المجالات".

رافق الوزير في جولته بالمحافظة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل، مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ود. محمود حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، وأحمد معروف، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ونشوى الشبكي، مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة، مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وإسلام عبد المالك، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، محمد كمال، مدير عام البنية التحية وشبكات المعلومات بوزارة العمل، ومحمد عبد الرحمن المكتب الإعلامي للوزير، وأحمد عبد المعطى مسئول المراسم، وسامي سمير إدارة العلاقات العامة والمراسم، وأحمد الحسيني المكتب الإعلامي للوزير.