مدير مستشفى غزة الأوروبى: قوات الاحتلال الإسرائيلى أخرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة

أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن مستشفى غزة الأوروبي أصبح هو المستشفى الوحيد القادر على استقبال المرضى والجرحى وتقديم خدمات صحية في حدها الأدنى، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إخراج معظم المستشفيات الحكومية والخاصة في قطاع غزة، وكان آخرها مجمع ناصر الطبي عن الخدمة.

وقال الدكتور العقاد، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "إن القوة الاستيعابية للمستشفى كانت 240 سريرًا وتم رفعها إلى 550 سريرًا، ولكن عدد المرضى والمصابين يفوق هذا العدد بكثير، وهناك صعوبة بالغة في الاستمرار في تقديم الخدمات الجراحية والصحية على حد سواء، بسبب هذا العدد والاكتظاظ الكبير داخل أروقة المستشفى".

وأضاف أن الطواقم الصحية أصبحت منهكة بشكل كامل، كما أن هناك طواقم غير قادرة على الوصول إلى المستشفى، بسبب تواجد آليات الاحتلال في الكثير من المناطق المحيطة بالمستشفى، لذلك يعتمد المستشفى بشكل أو بآخر على بعض المتطوعين والوفود الطبية التي تصل لقطاع غزة والتي هى قليلة نسبيًا، بسبب التعنت الإسرائيلي في السماح بإدخال تلك الوفود الطبية والتي نحن بأمس الحاجة إليها.