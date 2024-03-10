زاهى حواس فى افتتاح جاليرى المشهد: لم أكن أتوقع هذا الجمال

افتتح مساء أمس الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، معرض إطلاق "جاليري المشهد" وسط حضور جماهيري كبير إلى جوار نخبة كبيرة من الفنانين المصريين ذوي البصمة المؤثرة في تكوين ملامح الحركة التشكيلية المصرية.

وأشاد عالم الآثار الكبير زاهي حواس بتقنيات العرض الجديدة في صناعة الفن في المعارض الخاصة وبتنوع الأعمال الفنية واختياراتها.

وقال "حواس" في تصريح صحفي إنه لم يكن يتوقع أن يرى هذا الجمال البصري، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع لوحة الفنان الكبير فاروق حسني، مؤكدًا أن وزير الثقافة الأسبق كان من المفترض أن يكون أول الحاضرين لولا ظروف مرضه الأخير.

وأبدى "حواس" سعادته برؤية أحد الأعمال الكبيرة للنحات المصري الراحل آدم حنين ووصفه بالنحات العظيم.

وقال الفنان إيهاب اللبان معد العرض، إن "المشهد" في نسخته الافتتاحية إشارة لمسار اعتمدته فلسفة الجاليري ومنهجه.

وأضاف أن إقامة هذا المعرض لم تكن فكرة عابرة، بل هي فكرة أصيلة تحمل في طياتها رسالة فنية تعتمد على تسليط الضوء على مشهد الفن المصري وجمالياته وقضاياه المطروحة.

وأشار إلى أن تجاور تلك الرؤى بتنوعاتها المختلفة وتعدد أجيالها يسهم في تكوين صورة عامة عن آنية اللحظة الفنية وتجاربها اللامعة.

وأكد أن الهدف هو أن يصبح الجاليري نافذة للفنانين بمختلف اتجاهاتهم وبوصلة للقيمة الفنية أينما كانت وعنوانًا وهدفًا وجسرًا ممتدًا بين الفنانين وتجاربهم المهمة والجادة للمتلقي الباحث عن متعة الفن وآفاقه الرحبة.

وحرص مشاهير المجتمع الفني ورموزه والشخصيات العامة على حضور هذه المناسبة، من بينهم السيدة آنا ميلينا موتيوس سفيرة كولومبيا في مصر، والكاتب الصحفي وائل السمري، والعديد من الفنانين المشاركين في المعرض مثل الفنان عبدالعزيز صعب، والفنان عصام درويش، والفنان عادل ثروت، والفنان خالد حافظ، والفنان محمد رضوان، والفنان حنفي محمود، والفنانة جيهان سليمان، والفنانة نجلاء سمير، والفنان وائل درويش، والفنان طارق الشيخ، والفنانة مروة عادل، والفنان محمد مندور، والفنان فتحي عفيفي، والفنان حسن كامل، والفنان سامى أبوالعزم، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة ومديري قاعات العرض الخاصة.