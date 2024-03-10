وفاة سيدة أسفل عجلات القطار فى الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها دهسا، اليوم الأحد، أسفل عجلات القطار، بجوار كوبري ميت الكرماء مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد مصرع سيدة سقطت أسفل عجلات القطار.



انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين سقوط سيده تدعى «إيمان. ا»، أسفل عجلات القطار بمنطقة كوبرى ميت الكرما، مركز طلخا.

جرى نقل الجثمان ووضعه داخل ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.