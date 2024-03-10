الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخص إثر حادث تصادم بالجيزة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه إثر حادث تصادم سيارة بمنطقة أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة تحت تصرف جهات التحقيق. 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع توك توك بمنطقة أطفيح جنوب المحافظة ووفاة شخص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن مصرع "عثمان. م"، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أطفيح المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث.

وزارة الداخلية أمن الجيزة النيابة العامة حادث مصرع شخص

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