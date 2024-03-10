المبعوث الأمريكى الخاص للسودان يزور أفريقيا والشرق الأوسط فى 11 مارس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، إن المبعوث الخاص للسودان توم بيريلو سيقوم بجولة تشمل عدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط، من 11 إلى 23 مارس، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، ووضع خارطة طريق نحو تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية.

وأضافت الوزارة، في البيان، أن بيريلو سيجتمع أثناء زيارته لمصر وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي، مع مجموعة واسعة من المدنيين السودانيين، بينهم قيادات ونشطاء في المجتمع المدني ولجان المقاومة والنساء والشباب وغير ذلك من المنظمات والأحزاب الشعبية السودانية للاستماع إلى مطالبهم، ووجهات نظرهم بشأن كيفية إنهاء الصراع والاستعداد للانتقال الديمقراطي في السودان.

وقال البيان إن المبعوث الخاص سيزور أيضًا السعودية والإمارات للقاء الشركاء الإقليميين، سعيًا لتوحيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان.

كان مجلس الأمن الدولي اعتمد، الجمعة، مشروع قرار بريطانيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، وذلك بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي روسيا، وسط ترحيب عربي واسع بالقرار.