الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المبعوث الأمريكى الخاص للسودان يزور أفريقيا والشرق الأوسط فى 11 مارس

توم بيريلو
توم بيريلو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، إن المبعوث الخاص للسودان توم بيريلو سيقوم بجولة تشمل عدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط، من 11 إلى 23 مارس، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، ووضع خارطة طريق نحو تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية.

وأضافت الوزارة، في البيان، أن بيريلو سيجتمع أثناء زيارته لمصر وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي، مع مجموعة واسعة من المدنيين السودانيين، بينهم قيادات ونشطاء في المجتمع المدني ولجان المقاومة والنساء والشباب وغير ذلك من المنظمات والأحزاب الشعبية السودانية للاستماع إلى مطالبهم، ووجهات نظرهم بشأن كيفية إنهاء الصراع والاستعداد للانتقال الديمقراطي في السودان.

وقال البيان إن المبعوث الخاص سيزور أيضًا السعودية والإمارات للقاء الشركاء الإقليميين، سعيًا لتوحيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان.

كان مجلس الأمن الدولي اعتمد، الجمعة، مشروع قرار بريطانيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، وذلك بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي روسيا، وسط ترحيب عربي واسع بالقرار.

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نجم الأهلى السابق يفتح النار على كولر بسبب وسام أبو على

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الجيش الأوكرانى يرصد مسيرات تتجه لمناطق متفرقة من أوكرانيا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الصيام الصحيح.. جمال شعبان يقدم دليلا طبيا لرمضان أكثر صحة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسيرات أوكرانية تستهدف طائرة حربية روسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات