الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

«مارينا» فى دعوى إهمال طبى: «خراج فى الظهر.. انقلب بعاهة»

عملية جراحية
عملية جراحية

«خراج في الظهر.. انقلب بعاهة».. واقعة مأساوية بطلتها سيدة في العقد الرابع من العمر دخلت لتجري عملية جراحية لإزلة جرح فانتهت الجراحة بعاهة في الجسم نتيجة لآثار الجراحة في مصر القديمة.

 

البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من سيدة تدعى «مارينا. م»، 38 سنة، تتهم مستشفى خاص بالإهمال الطبي نتيجة إصابتها بجرح في الظهر توجهت لإحدى الأطباء على آثره لعلاجها ولكن تبين أن الجرح خطير واستلزم جراحة لتطهيره وخاصة أنه في مكان في الظهر بالقرب من العامود الفقري.

 

وتابعت في البلاغ أن الطبيب أخبرها أنها تستلزم عملية جراحية وبالفعل خضعت للجراحة عقب الاتفاق وإجراء التحاليل اللازمة وعندما دخلت العمليات وخرجت وبدأت تتعافى وجدت ظهرها مصاب بتشوهات من الجراحة نتيجة إهمال طبي واتهمت الطبيب المعالج بالإهمال الطبي وكذلك المستشفى الخاص.

 

وطالبت في بلاغها بطلب التحقيق في الواقعة، ورد حقها.

واقعة مأساوية مصر القديمة الجراحة عاهة خضعت للجراحة

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