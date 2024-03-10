أسباب الإصابة بالإسهال فى الصباح

يشعر بعض الأشخاص وكأنهم يعانون من الإسهال كل صباح، فيمكن أن يكون سبب الإسهال كل صباح مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك العدوى أو الحالة الصحية أو الآثار الجانبية للأدوية.

ووفقا لما جاء فى موقع "هيلث" الطبي، قد يكون لديك آلام في المعدة أو تشنجات، وقد تشعر أيضًا بالحاجة المفاجئة والملحة لاستخدام الحمام أو تفقد السيطرة الكاملة على أمعائك الإسهال الصباحي ليس الطريقة المثالية لبدء يومك.

بعض الأسباب المحتملة للإسهال الصباحي:

عدوى:

عادة ما يؤدي المرض الناتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية إلى الإسهال، فمعظم حالات الإسهال الحاد – وهو الإسهال الذي يستمر أقل من أسبوعين – تكون بسبب فيروس، وتشمل الفيروسات الشائعة التي يمكن أن تسبب الإسهال النوروفيروس، والفيروس العجلي، والفيروس الغدي.

يعد النوروفيروس السبب الأكثر شيوعًا للإسهال، فهو الفيروس معدٍ جدًا ويمكن أن ينتشر من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب به أو مع شيء أو طعام أو سائل أو براز ملوث بالفيروس.



وإذا كان الإسهال أكثر شدة، فقد يكون سببه عدوى بكتيرية، يمكنك الإصابة بالعدوى البكتيرية عن طريق ملامسة البكتيريا من خلال الطعام أو الماء الملوث، وتشمل البكتيريا الأكثر شيوعًا التي تسبب الإسهال الإشريكية القولونية (E. coli)، والشيجلا، والسالمونيلا، والعطيفة.



ويمكنك أيضًا أن تعاني من الإسهال في الصباح إذا كنت مصابًا بالطفيلي، فيمكن أن يحدث هذا إذا كنت تشرب أو تأكل شيئًا ملوثًا بالطفيلي، ويمكن أن يكون الإسهال الناتج عن عدوى طفيلية أكثر مزمنًا، مما يعني أنه يستمر لأكثر من شهر.

أحد أنواع العدوى الطفيلية هو داء الجيارديات، الذي يسببه طفيل الجيارديا. أولى علاماته هي وجود براز رخو من مرتين إلى خمس مرات في اليوم.



نظام غذائي الخاطيء:

الخيارات الغذائية أو التغييرات يمكن أن تؤدي إلى الإسهال الصباحي، ويمكن أن يسبب الطعام أو الشراب أو العلكة التي تحتوي على بدائل السكر مثل السوربيتول والفركتوز الإسهال لأن الجسم لا يمتص السكريات بشكل جيد.

وإذا كنت تشرب القهوة أو الشاي، فقد يكون الكافيين هو السبب. وذلك لأن الكافيين يحفز حمض المعدة بينما يريح الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى براز رخو. 7 شرب القهوة أول شيء في الصباح قد يؤدي إلى الإسهال الصباحي بعد فترة وجيزة.

أما الأشخاص الذين يستهلكون منتجات الألبان ولكنهم في الواقع لا يتحملون اللاكتوز (أي أن الجسم لا يعالج مكون اللاكتوز بشكل جيد) يمكن أن يصابوا بالإسهال في الصباح أيضًا.

ضغط:

يمكن أن يكون الإسهال الصباحي استجابة الجسم للتوتر والقلق، وعندما يتم إطلاق هرمونات التوتر في القناة الهضمية، فإنها يمكن أن تتداخل مع عملية الهضم. ونتيجة لذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مرتبطة بالمعدة مثل آلام المعدة أو الغثيان أو الانتفاخ أو الإسهال

الآثار الجانبية للأدوية:

العديد من الأدوية يمكن أن يكون لها الإسهال كأثر جانبي، على سبيل المثال، إذا كنت تتناول المضادات الحيوية، أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، أو مضادات الحموضة، أو أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)، أو أدوية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) قبل النوم، فقد الاستيقاظ مع الإسهال في الصباح.