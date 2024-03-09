السبت 09 مارس 2024
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سياسي

قيادي بحزب مصر القومي في يوم الشهيد: الدولة تقدر بطولاتهم

يوم الشهيد
يوم الشهيد

وجه حسام حسن، أمين حزب مصر القومي بأكتوبر، تحية تقدير واعتزاز للشهيد المصري في يومه الذي يوافق 9 مارس من كل عام، قائلا: أبطال مصر وشهداءها قدموا أبرز وأخلص العبر والدروس للدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن الشعب المصري يُقدر الدور الثمين الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب.

وقال في تصريح صحفي له اليوم، إن جنود مصر وأبطالها يواصلون تضحياتهم في سبيل مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، ومصر لا تنسى شهدائها الأبرار، وأسرهم وذويهم دائمًا في قلب ووجدان الدولة المصرية، والتي لا تدع مجالًا إلا وتحرص على رد الجميل لأسر الشهداء على ما بذلوه فداء للوطن، لافتا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور احتفالية يوم الشهيد كل عام.

وأشار حسام حسن، إلى تقدير الرئيس السيسي واحتفائه بتضحيات الشهداء وتكريم أرواحهم وذويهم عاما بعد آخر، بما يؤكد استمرار الفخر والتقدير بمسيرة هؤلاء الابطال من جانب القيادة السياسية.

وشدد على أن مصر تمكنت بفضل الله ثم قيادتها الحكيمة من اجتياز تحديات صعبة، سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية وصون التراب الوطني، وحماية مقدرات الشعب، التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ.

واختتم حسام حسن تصريحه قائلا: “بالدعوة إلى الله أن يحفظ مصر وقيادتها ويرحم شهداءها الذي تصدوا للاحتلال الإسرائيلي واستطاعوا استعادة سيناء ثم تصدوا للإرهاب وحافظوا على وحدة الوطن”.

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