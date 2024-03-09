30 مارس.. الحكم على نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

قررت محكمة جنح أكتوبر اليوم حجز الحكم على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة، المقامة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبدالعال، والتى تطلب فيها تعويضًا مدنيًا مؤقتًا 100 ألف جنيه، إلى جلسة 30 مارس المقبل.

كانت المشكو فى حقها بسوء قصد قد تقدمت ببلاغ قيد برقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات، فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به).