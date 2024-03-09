قررت محكمة جنايات الفيوم تأجيل محاكمة رمضان محمد بليدي، 28 عاما، محبوس، وشقيقه أحمد محمد بليدي، 26 عاما، هارب، المتهمين بقتل شريكهما «سعيد هاشم عبدالمقصود» إلى جلسة الأول من مايو المقبل؛ للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل شريكهما فى الفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بمقتل سعيد هاشم عبدالمقصود بطلق ناري، والعثور على جثته بصحراء دمو.

وأفادت تحريات المقدم أحمد فريتم، رئيس مباحث المركز، بأن الجريمة كانت بسبب خلافات على الاتجار في المخدرات، وأن وراء ارتكابها شقيقين هما: رمضان محمد بليدي 28 عاما، محبوس، وأحمد محمد بليدي 26 عاما، هارب، حيث قاما بخطف المجني عليه إلى إحدى الأراضي الصحراوية بمنطقة دمو لطلب فدية قدرها 30 ألف جنيه لفض الخلافات بينهما، ما أدى إلى التشابك وإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع الضحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأحالت الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.