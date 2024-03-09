السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بينها "سوبر فوزية".. أبرز المسلسلات الإذاعية في رمضان 2024

مسلسلات الراديو
مسلسلات الراديو

تظل مسلسلات الراديو حاضرة بقوة في البيوت المصرية وخاصة في شهر رمضان، إذ يميل غالبية المصريين إلى الاستماع إلى الراديو حتى مع التطور الصارخ الذي نشهده الآن.

 

ويشهد موسم رمضان القادم مسلسلات إذاعية في رمضان 2024 متنوعة ومتميزة، تؤكد أهمية الراديو في البيوت المصرية وذلك ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بتقديم مسلسلات رمضان 2024 ترضي وتناسب جميع الأذواق.

 

سوبر فوزية

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت حول شخصية فوزية التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس وهي شخصية سوبر هيرو في المنزل مما يصيبها بالملل وتبدأ في البحث عن منفذ للخروج من إطار الحياة الروتينية التي تعيشها بصحبة زوجها الذي يجسد دوره النجم محمد رضوان". 

 

"سوبر فوزية" بطولة إسعاد يونس ومحمد رضوان وإنتاج إذاعات راديو النيل ويذاع في شهر رمضان المقبل 2024.

 

غير صالح للنشر

يشارك الفنان محمد سلام في السباق الرمضاني 2024 بالمسلسل الإذاعي "غير صالح للنشر"، حيث تعاقدت معه إذاعة إنرجي، الفترة الماضية، بحضور رئيسة الإذاعة عايدة سعودي، العمل من سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس، محمد محارب، إخراج زهرة رامي.

 

تدور قصة مسلسل “فبركة” بطولة الفنان أحمد حلمي في إطار كوميدي، حول ظاهرة التريند، و محاولة جذب أكبر عدد من المشاهدات حتي لو كان ذلك مبني على الفبركة.

 

ويشارك في بطولة مسلسل “فبركة” كل من: “أحمد حلمي، هنا الزاهد، سامي مغاوري، سوسن بدر، طه دسوقي، نور قدري، محمد رضوان، علي صبحي، وإنچي علي”، العمل من تأليف نوران نصار، إخراج صفي الدين حسن.

 

مسلسل زكريا أبو ندا عبر راديو النيل

وفي إطار مسلسلات الراديو أعلن النجم أكرم حسني عن مشاركته في رمضان 2024، بمسلسل إذاعي بعنوان زكريا أبو ندا عبر راديو النيل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

كما سيشارك أكرم حسني في مسلسل "بابا جه" وهو مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

 

محمد هنيدي يقدم مسلسل أبويا شقيقي

ومن أكثر النجوم صاحب الصوت المميز والتاريخ الإذاعي الكبير هو النجم محمد هنيدي والذي ينافس في مسلسلات الراديو هذا العام بمسلسل إذاعي بعنوان أبويا شقيقي، وتتواجد معه الفنانة شيري عادل، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر إذاعته عبر راديو النيل.

 

مسلسل شاكر مش فاكر

كما يشارك الفنان هشام ماجد في مسلسلات الراديو مع الفنانة نور قدري، بالمسلسل الإذاعي «شاكر مش فاكر» يذاع المسلسل عبر محطة راديو النيل في شهر رمضان 2024

مسلسلات الراديو مسلسلات اذاعية رمضان 2024 مسلسلات الشركة المتحدة مسلسلات رمضان 2024 سوبر فوزية غير صالح للنشر مسلسل زكريا أبو ندا راديو النيل مسلسل أبويا شقيقي مسلسل شاكر مش فاكر

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

الأكثر قراءة

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات