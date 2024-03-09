بينها "سوبر فوزية".. أبرز المسلسلات الإذاعية في رمضان 2024

تظل مسلسلات الراديو حاضرة بقوة في البيوت المصرية وخاصة في شهر رمضان، إذ يميل غالبية المصريين إلى الاستماع إلى الراديو حتى مع التطور الصارخ الذي نشهده الآن.

ويشهد موسم رمضان القادم مسلسلات إذاعية في رمضان 2024 متنوعة ومتميزة، تؤكد أهمية الراديو في البيوت المصرية وذلك ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بتقديم مسلسلات رمضان 2024 ترضي وتناسب جميع الأذواق.

سوبر فوزية

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت حول شخصية فوزية التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس وهي شخصية سوبر هيرو في المنزل مما يصيبها بالملل وتبدأ في البحث عن منفذ للخروج من إطار الحياة الروتينية التي تعيشها بصحبة زوجها الذي يجسد دوره النجم محمد رضوان".

"سوبر فوزية" بطولة إسعاد يونس ومحمد رضوان وإنتاج إذاعات راديو النيل ويذاع في شهر رمضان المقبل 2024.

غير صالح للنشر

يشارك الفنان محمد سلام في السباق الرمضاني 2024 بالمسلسل الإذاعي "غير صالح للنشر"، حيث تعاقدت معه إذاعة إنرجي، الفترة الماضية، بحضور رئيسة الإذاعة عايدة سعودي، العمل من سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس، محمد محارب، إخراج زهرة رامي.

تدور قصة مسلسل “فبركة” بطولة الفنان أحمد حلمي في إطار كوميدي، حول ظاهرة التريند، و محاولة جذب أكبر عدد من المشاهدات حتي لو كان ذلك مبني على الفبركة.

ويشارك في بطولة مسلسل “فبركة” كل من: “أحمد حلمي، هنا الزاهد، سامي مغاوري، سوسن بدر، طه دسوقي، نور قدري، محمد رضوان، علي صبحي، وإنچي علي”، العمل من تأليف نوران نصار، إخراج صفي الدين حسن.

مسلسل زكريا أبو ندا عبر راديو النيل

وفي إطار مسلسلات الراديو أعلن النجم أكرم حسني عن مشاركته في رمضان 2024، بمسلسل إذاعي بعنوان زكريا أبو ندا عبر راديو النيل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما سيشارك أكرم حسني في مسلسل "بابا جه" وهو مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

محمد هنيدي يقدم مسلسل أبويا شقيقي

ومن أكثر النجوم صاحب الصوت المميز والتاريخ الإذاعي الكبير هو النجم محمد هنيدي والذي ينافس في مسلسلات الراديو هذا العام بمسلسل إذاعي بعنوان أبويا شقيقي، وتتواجد معه الفنانة شيري عادل، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر إذاعته عبر راديو النيل.

مسلسل شاكر مش فاكر

كما يشارك الفنان هشام ماجد في مسلسلات الراديو مع الفنانة نور قدري، بالمسلسل الإذاعي «شاكر مش فاكر» يذاع المسلسل عبر محطة راديو النيل في شهر رمضان 2024