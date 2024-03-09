إمام المسجد النبوى: برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة له أثر كبير لخدمة الإسلام

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، له الأثر الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين.

جاء ذلك خلال لقائه ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة، حيث أشار إلى أن "من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد المباركة التي اختص الله بأن تكون منزل الوحي ومهبط الرسالة ومشرق الهداية إلى العالمين، وأن أكرمها برعاية الحرمين الشريفين والبلدين المقدسين، وأكرمها بخدمة الزائرين والوافدين للمسجد الحرام والمسجد النبوي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد عامة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأوضح أن البرنامج يضم كوكبة من أبناء المسلمين من بقاع متعددة لزيارة الحرمين الشريفين للحج والعمرة، داعيا الله - عز وجل - أن يتقبل من الزائرين زيارتهم وأعمالهم الصالحة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق.