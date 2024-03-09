السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إمام المسجد النبوى: برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة له أثر كبير لخدمة الإسلام

المسجد النبوي
المسجد النبوي

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، له الأثر الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين.

إمام الحرم النبوى يَؤم المصلين فى صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر

جاء ذلك خلال لقائه ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة، حيث أشار إلى أن "من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد المباركة التي اختص الله بأن تكون منزل الوحي ومهبط الرسالة ومشرق الهداية إلى العالمين، وأن أكرمها برعاية الحرمين الشريفين والبلدين المقدسين، وأكرمها بخدمة الزائرين والوافدين للمسجد الحرام والمسجد النبوي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد عامة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأوضح أن البرنامج يضم كوكبة من أبناء المسلمين من بقاع متعددة لزيارة الحرمين الشريفين للحج والعمرة، داعيا الله - عز وجل - أن يتقبل من الزائرين زيارتهم وأعمالهم الصالحة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق.

إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي خادم الحرمين الشريفين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة الإسلام والمسلمين

مواد متعلقة

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

الأكثر قراءة

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أبرز الاتهامات الموجهه لقاتل المصريين بقطر من خلال أمر الإحالة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة