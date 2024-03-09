السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميشيل جولياس تتوج بلقب منافسات السيدات بكأس العالم للخماسي الحديث

سلسلة بطولات كأس
سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث

توجت المجرية ميشيل جولياس بلقب منافسات السيدات في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، وهي أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، وتستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وحصدت ميشيل جولياس الميدالية الذهبية بعد تحقيقها 1423 نقطة، وجاءت الكورية صانوو كيم في المركز الثاني برصيد 1415 نقطة، تليها كيرينزا برياسون في المركز الثالث برصيد 1409 نقطة.

واحتلت سلمى عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني، المركز الـ 16 بمجموع نقاط 1087، وبعد انتهاء المنافسات، أقيمت مراسم تسليم الجوائز بحضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وچون هيلميك أمين صندوق الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وچانوسز بيشاك عضو اللجنة التنفيذية للرياضة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور وليد خليل رئيس شركة نيو بلان للتطوير، وكريستيان رودات عضو اللجنة التنفيذية للمدربين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وبعد انتهاء المنافسات، أقيمت مراسم تسليم الجوائز بحضور كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وجون هيلميك، أمين صندوق الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور شادي عبد العزيز، أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وجانوسز بيشاك، عضو اللجنة التنفيذية للرياضة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور وليد خليل، رئيس شركة نيو بلان للتطوير، وكريستيان رودات، عضو اللجنة التنفيذية للمدربين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وياسر حفني، رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وستنطلق بعد قليل منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة 4 لاعبين مصريين وهم: مهند شعبان، وأحمد الجندي، ومعتز وائل، وأحمد أشرف.

تقام البطولة بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة من أبطال الخماسي الحديث يمثلون 50 دولة، وستختتم منافساتها غدًا بنهائي التتابع.

سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث وكريستيان الاتحاد الدولي للخماسي الاتحاد الدولي للخماسي الحديث رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث سلمى عبد المقصود

مواد متعلقة

بمشاركة 5 مصريين.. انطلاق نهائي كأس العالم للخماسي الحديث سيدات ورجال

الأكثر قراءة

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

مصدر برابطة الأندية: ننتظر تقرير نهائى الكأس لتحديد مصير عقوبة شيكابالا (خاص)

أسعار الذهب في مصر ترتفع 10.8% والجرام يرتفع 355 جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان