ميشيل جولياس تتوج بلقب منافسات السيدات بكأس العالم للخماسي الحديث

توجت المجرية ميشيل جولياس بلقب منافسات السيدات في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، وهي أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، وتستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وحصدت ميشيل جولياس الميدالية الذهبية بعد تحقيقها 1423 نقطة، وجاءت الكورية صانوو كيم في المركز الثاني برصيد 1415 نقطة، تليها كيرينزا برياسون في المركز الثالث برصيد 1409 نقطة.

واحتلت سلمى عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني، المركز الـ 16 بمجموع نقاط 1087، وبعد انتهاء المنافسات، أقيمت مراسم تسليم الجوائز بحضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وچون هيلميك أمين صندوق الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وچانوسز بيشاك عضو اللجنة التنفيذية للرياضة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور وليد خليل رئيس شركة نيو بلان للتطوير، وكريستيان رودات عضو اللجنة التنفيذية للمدربين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وبعد انتهاء المنافسات، أقيمت مراسم تسليم الجوائز بحضور كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وجون هيلميك، أمين صندوق الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور شادي عبد العزيز، أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وجانوسز بيشاك، عضو اللجنة التنفيذية للرياضة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور وليد خليل، رئيس شركة نيو بلان للتطوير، وكريستيان رودات، عضو اللجنة التنفيذية للمدربين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وياسر حفني، رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وستنطلق بعد قليل منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة 4 لاعبين مصريين وهم: مهند شعبان، وأحمد الجندي، ومعتز وائل، وأحمد أشرف.

تقام البطولة بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة من أبطال الخماسي الحديث يمثلون 50 دولة، وستختتم منافساتها غدًا بنهائي التتابع.