ترامب يُودع المحكمة سندا يغطى غرامة مالية فى قضية تشهير

أودع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة الفدرالية في نيويورك سندًا يكفي لتغطية غرامة مالية بـ83،3 مليون دولار، بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي، وفق ما بيّنت الجمعة وثائق المحكمة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت هيئة محلّفين في نيويورك أمرت ترامب في 26 يناير بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها بعد ادّعائها أنّه اعتدى عليها جنسيا.

وقالت محامية ترامب ألينا هابا إنه أودع سندا بقيمة 91،6 مليون دولار، وفقا لوثيقة قدمت إلى محكمة مانهاتن.

وشمل الأمر القضائي الصادر في يناير تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترامب تصرف بشكل ضار في تعليقاته العامة حول كارول، و7،3 ملايين دولار كتعويضات، و11 مليون دولار لبرنامج لإصلاح الضرر اللاحق بالسمعة.

وأمرت المحكمة ترامب إما بإيداع مبلغ التعويض كاملا وإما بإيداع سند يمكن تنفيذه في حال خسر الطعن.

وترامب الذي خلصت لجنة محلفين لإدانته بالاعتداء الجنسي على كارول في قضية مدنية منفصلة في نيويورك، استخدم منصّته "تروث سوشال" لإطلاق سلسلة رسائل مهينة للكاتبة والمحاكمة وقاضي المحكمة.

ولم يكن ترامب ملزمًا بحضور المحاكمة أو الإدلاء بشهادة، لكنّه حوّل جلسات محاكماته إلى منصّات للترويج لحملته الرئاسيّة، زاعما أنّ كلّ جلسة هي جزء من محاولة للديموقراطيّين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.

وعلى ترامب أيضا إيداع سند يغطي غرامة مالية بـ355 مليون دولار مع الفائدة بعد طعنه بقرار دانه بالتلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.

ورفض قاض طلب محامي الرئيس السابق إيداع سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة التي أمر بدفعها.