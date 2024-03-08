"كائنات صغيرة".. القومي لثقافة الطفل يُصدر أحدث مؤلفات الشاعر عماد عبدالمحسن

صدر مؤخرًا للشاعر والكاتب عماد عبدالمحسن قصة "كائنات صغيرة" الموجهة للأطفال، والتي حفلت برسوم الفنان سمير عبد الغني، وصدرت عن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

ويقول عماد عبد المحسن، إن المجموعة تأتي في إطار مشروعه الموجه للأطفال، الذي يدور حول تفاصيل تعيش حولنا لكننا لا نلتفت إليها، ولكنها الأجدر بأن تخاطب الأطفال وتلفت انتباههم إلى العديد من القيم النبيلة، وقد صدر للشاعر عماد عبد المحسن من قبل قصة "شوارع صغيرة" والتي حصلت على الجائزة الثانية في مسابقة أدب الطفل عام 2006.

وتعد "أماكن صغيرة" الكتاب الثاني عشر له، حيث صدر له "نصف حلم فقط" ديوان شعر، "بدلا من ليلى" مجموعة قصصية، "شوارع صغيرة" قصة للأطفال، "أختار من جلدي أريكة قاتلي" ديوان شعر، "فتنة الفيسبوك" مقالات في الإعلام المعاصر، "عنه عنها عنهما" ديوان شعر، "فرخة القطوطة" مقالات في التراث الشعبي، "أمي سقف بيتنا" ديوان شعر، "بائعة الفل" ديوان مترجم إلى اللغة الإيطالية، وأخيرا كتاب "أماكن صغيرة" الموجه إلى الطفل.