الرئيس النيجيرى يرسل قوات لإنقاذ أكثر من 250 تلميذاً مختطفاً

أرسل الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، اليوم الجمعة، قوات لإنقاذ أكثر من 250 طفلاً اختطفهم مسلحون من مدرسة في شمال غرب البلاد في واحدة من أكبر عمليات الاختطاف الجماعي في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد تعد عملية الاختطاف الجماعي في ولاية كادونا هي الثانية خلال أسبوع في نيجيريا، حيث تستهدف عصابات إجرامية مدججة بالسلاح تركب دراجات نارية الضحايا في القرى والمدارس وعلى طول الطرق السريعة بحثا عن دفع الفدية.

وقوع الاختطاف في مدرسة كوريجا

وأكد مسئولون حكوميون محليون في كادونا وقوع الاختطاف في مدرسة كوريجا يوم الخميس، لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون تقديم أرقام محددة لأنهم ما زالوا يعملون على تحديد عدد الأطفال المختطفين.

وقال سكان محليون إن شخصا واحدا على الأقل قتل بالرصاص خلال الهجوم.

وقال ساني عبد الله، وهو مدرس في مدرسة جي إس إس كوريجا في منطقة تشيكون، إن الموظفين تمكنوا من الفرار مع العديد من الطلاب عندما هاجم المسلحون، المعروفون محليًا باسم قطاع الطرق، في وقت مبكر من يوم الخميس بإطلاق النار في الهواء.

وأخبر المسئولون المحليون أنه تم أخذ 187 تلميذاً من المدرسة الإعدادية الرئيسية و100 آخرين من الصفوف الابتدائية. وقال ثلاثة من السكان المحليين أيضاً إن ما بين 200 و280 طفلاً ومعلماً قد اختطفوا.

وقال : "في الصباح الباكر... سمعنا طلقات نارية من قطاع الطرق. وقال موسى محمد، أحد السكان المحليين: “قبل أن نعرف ذلك، قاموا بجمع الأطفال”. "نحن نناشد الحكومة، كلنا نناشد، عليهم أن يساعدونا في توفير الأمن".

ويوضح اختطاف كادونا والاختطاف الجماعي قبل أسبوع من مخيمات النازحين في شمال شرق ولاية بورنو التحدي الذي يواجه تينوبو، الذي وعد بجعل نيجيريا أكثر أمانا وجلب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقال تينوبو في بيان أمر القوات المسلحة بتعقب الخاطفين: "لقد تلقيت إحاطة من قادة الأمن بشأن الحادثين، وأنا واثق من أنه سيتم إنقاذ الضحايا". "لا شيء آخر مقبول بالنسبة لي ولأفراد عائلة هؤلاء المواطنين المختطفين. سيتم تطبيق العدالة بشكل حاسم”.

وتأتي عمليتا الاختطاف الجماعيان بعد ما يقرب من عشر سنوات من إثارة جماعة بوكو حرام احتجاجات دولية كبيرة في أبريل 2014 من خلال اختطاف أكثر من 250 تلميذة من شيبوك في ولاية بورنو. ولا تزال بعض هؤلاء الفتيات في عداد المفقودين.

كما انه تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 100 شخص بعد أن نفذ مسلحون عملية الاختطاف الجماعي الأسبوع الماضي واستهدفت النساء والأطفال في مخيمات للنازحين بسبب الصراع في بورنو، لكن ظهرت روايات متضاربة حول الوقت وعدد الضحايا.

ولم تقدم الشرطة أرقامًا عن عملية اختطاف مدرسة كوريجا. وغالباً ما تنخفض الأعداد المبلغ عنها في مثل هذه الحوادث بعد عودة الأشخاص الذين فقدوا أثناء فرارهم إلى ديارهم.

وقال حاكم الولاية، أوبا ساني، في برنامج X: “إن حكومة ولاية كادونا والوكالات الأمنية تعمل على مدار الساعة لضمان العودة الآمنة لأطفال المدارس”. وأضاف: “لقد تلقيت تأكيدات قوية من الرئيس ومستشار الأمن القومي بعدم السماح بأي حجر سيُترك دون أن يُقلب لإعادة الأطفال».

وقد تم اختطاف المئات من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات في عمليات اختطاف جماعية في المناطق الشمالية الغربية والوسطى في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك في كادونا.

وتم إطلاق سراحهم جميعاً تقريباً مقابل فدية بعد قضاء أسابيع أو أشهر في الأسر في معسكرات مخبأة في الغابات الممتدة عبر شمال غرب نيجيريا.

وأدانت اليونيسف هجوم الخميس، ودعت الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الطلاب.