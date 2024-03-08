الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"رويترز": مؤشر البورصة المصرية يُسجل مستوى قياسيًا

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي عند الإغلاق، يوم الخميس 7 مارس، في جلسة نهاية الأسبوع، في حين صعدت البورصة المصرية إلى مستوى غير مسبوق، بعد إبرام مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 5.2%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك مصر، بنسبة 9.5%، حسب "رويترز".

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 6 مارس على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار، بعد ساعات من قيام البنك المركزي بإعلان السعر العادل للجنيه، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، في مسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

البورصات دول مجلس التعاون الخليجي البورصة المصرية مصر أي جي اكس 30 صندوق النقد

الأكثر قراءة

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

كشف لغز العثور على طفلة ملقاة على سلم عقار بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى