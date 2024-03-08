"رويترز": مؤشر البورصة المصرية يُسجل مستوى قياسيًا

تباين أداء البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي عند الإغلاق، يوم الخميس 7 مارس، في جلسة نهاية الأسبوع، في حين صعدت البورصة المصرية إلى مستوى غير مسبوق، بعد إبرام مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 5.2%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك مصر، بنسبة 9.5%، حسب "رويترز".

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 6 مارس على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار، بعد ساعات من قيام البنك المركزي بإعلان السعر العادل للجنيه، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، في مسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.