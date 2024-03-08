الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

في مكان تاريخي.. أين صور مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي؟

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

من المنتظر عرض مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي في شهر رمضان المقبل الذي لا تفصلنا عنه سوى الايام القليلة فقط، وواحدًا من أهم العناصر التي تميز مسلسل "حق عرب" هو المكان الذي تدور فيه أحداثه وهو منطقة "الجمالية" التي تضم مجموعة من المباني التاريخية.

إذ يعتبر المسلسل ليس فقط محتوى يقدم قصة هادفة خرجت من البيئة المصرية الأصيلة، بل هو أداة كذلك لإظهار جمال التراث المصري التاريخي العتيق في هذه المنطقة الأثرية، والتي تعد مكان جاذبًا للعديد من السياح حول العالم.

واختيار المسلسل لهذه المنطقة يعد اختيارًا ذكيًا لعرض واحدًا من أهم معالم مصر التاريخية، وأداه لنشر هذا المعلم التاريخي أمام البعض الذي قد لا يعلم عنه، وعن روعته الحضارية الكثير ليكون المسلسل بذلك وسيلة للترويج للسياحة المصرية الفريدة.

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القائمة الكاملة لأبطال وصنّاع مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

أبطال مسلسل "حق عرب"

ومسلسل "حق عرب" من بطولة الفنان أحمد العوضى، وكلًا من الفنانين دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، ومجموعة من النجوم ومن تأليف تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في منطقة الجمالية، التي تضم مجموعة من المباني التاريخية، وخاصة بشارع المعز لدين الله الفاطمى، والذى يعتبر من أبرز أماكن التنزه في مصر لأسباب مختلفة، نستعرضها في هذا التقرير.

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أحمد العوضي يقترب من المليون الثاني بأغنيه مسلسله الجديد "حق عرب"

شارع المعز لدين الله الفاطمي

يضم شارع المعز لدين الله الفاطمي العديد من المباني التاريخية، والتى يمكن التجول بداخلها والتعرف على تاريخ كل مبنى، وكذلك التقاط بعض الصور التذكارية فيها.

وإلى جانب ذلك يمكن التقاط مجموعة من الصور التذكارية المميزة بجوار المباني التاريخية، وذلك مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، والتي تظل ذكرى جميلة يحتفظ بها الفرد لسنوات مقبلة.

كما يوجد في هذا الشارع الذي صور فيه مسلسل "حق عرب" العديد من القطع التذكارية سواء المقلدة من التماثيل الفرعونية، أو التماثيل من إبداع العديد من الفنانين والتي يمكن شرائها كهدية أو كقطعة ديكور.

وشارع المعز لدين الله الفاطمي يوجد به كذلك العديد من المطاعم لتناول وجبة غذائية أو التسوق بأحد المحلات التجارية لشراء بعض المستلزمات المنزلية وقطع الملابس المختلفة وغيرها.

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