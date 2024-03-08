الجمعة 08 مارس 2024
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مصر

أمين الفتوى بدار الإفتاء: رمضان شهر العطاء فى كل شىء

خالد عمران
خالد عمران

قال أمين الفتوى، بدار الإفتاء إن شهر رمضان هو شهر الكرم فدائمًا ما يقولون الناس عنه "رمضان كريم"، موضحًا أن التسمية تعود لكثرة الكرم والإحسان في هذا الشهر فعلينا إن استطعنا مساعدة كل محروم أو مكروب أو محتاج وأن نسعى لقضاء حاجتهم، لاغتنام ما في رمضان من ثواب عظيم، حيث يضاعف فيه الله الثواب والأجر للناس.

وأضاف خالد عمران - في تصريحات صحفية اليوم - أن الكرم لا يعني الأمور المادية وحدها، فرمضان هو شهر الكرم حتى في المشاعر الإنسانية والعلاقات فلا نترك خلافًا قائمًا وعلينا أن نتسامح فيه بكثرة وأن نصل أرحامنا، إكرامًا لأهلنا وسعيًا منّا لإرضاء الخالق عز وجل.

زيادة التصدق والكرم فى هذا الشهر الكريم

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الأحد.. "الإفتاء" تعلن استطلاع هلال شهر رمضان

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فعاليات وخدمات للجمهور.. خطة "الإفتاء" في رمضان

ودعا إلى إدخال السرور على قلوب الناس في هذا الشهر، ناصحا الناس بزيادة التصدق والكرم في هذا الشهر الكريم، والتقرب إلى الله بمزيد من القربات خاصة التصدق وإطعام الطعام، مؤكدًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فكان يحرص كل الحرص على إطعام الفقراء والمساكين.

أمين الفتوى الكرم والإحسان شهر الكرم شهر رمضان دار الافتاء

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