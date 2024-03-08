يمن الحماقى: مصر لن تتقدم إلا بتحرير سعر الصرف

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار الحكومة والبنك المركزي بتحريك سعر الصرف هام للغاية، حيث هذا القرار هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الأزمة الاقتصادية.

تحرير سعر الصرف



وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد،” أن قرار تحريك سعر الصرف في الدولة المصرية، يمثل قرارًا حاسمًا، مشيرة إلى أن القرار طريق الإصلاح الاقتصادي واستمرارا للإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة نحو الخروج من أزمات اقتصادية.

وتابعت: يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للمشروعات المتنوعة، وكذلك العمل على زيادة المكون المحلي من أجل زيادة عمليات التصدير والسعي لزيادة الطاقات الإنتاجية، حيث زيادة المكون المحلي يسهم في في تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير، لافتة إلى أن عمليات الإنفاق المفرط يؤدي إلى تراكم المشكلات".

حل الأزمة الاقتصادية الراهنة

واستطرد:" الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها مصر مع الوضع الحالي سيكون الوضع صعب، ويمكن القول أن مصر تسير على خطى الطفرة التنموية التي حدثت من قبل في كوريا الجنوبية".

