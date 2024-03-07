الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يحصد جائزة الابتكار الصناعي

التصديري للصناعات
التصديري للصناعات الكيماوية

حصلت شركتين من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على المركز الأول بالتصفيات النهائية لجائزة الابتكار الصناعي 2023 الأولي في تصنيف الشركات الكبيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي تنفذ مشروع جائزة الابتكار INNO AWARD 2023 نيابةً عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ)، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي في مصر.

وحصدت شركة روكال المركز الأول في الشركات الكبرى وتعد روكال شركة مصرية رائدة في إنتاج مواد عزل البناء. وتقدم منتجات عزل موثوقة وفعالة لشركات المقاولات والمقاولين في مصر والخليج وذلك بمنتج مميز في مجال العزل والتبطين.

حققت شركة داينا كيم المركز الأول في الشركات المتوسطة وهي شركة متخصصة في مجال صناعة المنظفات وتقدمت بمنتج جديد داعم للبيئة ويقلل من أضرار التلوث البيئي فضلا عن كونه منتج اقتصادي وموفر يصلح لكافة الاستخدامات.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه سعيد بحصاد جائزة الابتكار لصالح شركات قطاع الكيماويات والأسمدة وهو ما يؤكد أن القطاع واعد ولديه فرصة كبيرة في الابتكار لتنوع وثراء منتجاته ويؤكد على فكرته في تحويل مصر إلى مجتمع إبداعي ومبتكر، إضافة إلى المساعدة في زيادة صادراتها، ونوه أن الجائزة هي تعبير عن نجاح الشراكة والاتصال والتعاون بين أصحاب المصلحة المختلفين وعبر القطاعات من أجل تحقيق هدف الابتكار وصولا للعالمية.

وأوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه بذلك يكون قطاع الكيماويات حصد الجوائز الأكبر حيث تقدم للمسابقة عدد 24 شركة 5 منها فقط في قطاع الكيماويات حقق منها شركتين الجائزة في التصفية الأولى وهم شركة الأمل الشريف وشركة أورينت بمنتجات متميزة تخدم السوق المحلي والدولي ثم حققت شركتين المركزين الأولين في التصفية النهائية وهو ما يثبت قدرة الشركات على الابتكار ومنافسة المنتجات المحلية وكذلك الجودة التي لم تختلف عليها لجنة التحكيم.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة الابتكار الصناعي الوكالة الألمانية جائزة الابتكار INNO AWARD 2023 التعاون الاقتصادى

مواد متعلقة

قبل رمضان.. تعرف على الخضروات قليلة الكربوهيدرات

التحقيق مع صاحب مطعم ضبط بحوزته مواد مخدرة ومطواة فى مطار القاهرة

السبت.. "إيتيدا" تنظم ملتقى التوظيف الثالث عشر في الاتصالات

الأكثر قراءة

قرض «الصندوق» شهادة دولية على صلابة الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

الليلة بـ700 جنيه.. كواليس سقوط شبكة "الدكتورة" للدعارة بالشيخ زايد

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

فتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة