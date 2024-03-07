بلومبرج: الاستراتيجية المصرية تستهدف مزيد من الاستقرار والمرونة للاقتصاد المحلي

أكد تقرير لوكالة “بلومبرج” اليوم الخميس، أن قرارات البنك المركزي تأتي وفق استراتيجية مصرية تستهدف اقتصاد أكثر استقراراً، حيث أن التحركات أكبر من المتوقع في سعر الفائدة والعملات الأجنبية.

واوضحت ان الالتزام بالإصلاحات، مدعومًا بقرض إضافي من صندوق النقد الدولي، من 8 مليارات دولار أمريكي، يمهد الطريق لزيادة تدفقات العملات الأجنبية، ولكن سيكون الحفاظ على مستوى معين من مرونة سوق العملات أمرًا أساسيًا.

ارتفاع سعر الفائدة

واضاف التقرير، أن التحركات التي كنا نتوقعها منذ فترة، بدأت اليوم برفع مفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس من البنك المركزي المصري، أعقبه ارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية.

في حين كانت التعديلات في العملات الأجنبية وأسعار الفائدة أكبر مما نحن عليه ومعظم السوق

وكما توقعنا، فقد كنا على حق عندما طالبنا بأن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بقرض صندوق النقد الدولي ذو الحجم الأكبر وأن يحدث كل ذلك عاجلاً وليس آجلاً خلال الربع الأول من عام 2024 .

ومن المتوقع أن يتم إجراء المراجعات وزيادة حجم القرض قبل نهاية شهر مارس.

وأكمل التقرير، أنه من المفترض أن تفرج الموافقة عن قروض تبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دولار أمريكي من مراجعتين معلقتين، ولكن يمكن تحرير المزيد من الأموال مقدمًا اعتمادًا على الجدول الزمني الجديد.

وأكدت أن توقعاتها للاقتصاد المصري على المدى القريب، في ضوء صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة مع الإمارات العربية المتحدة، قد تكون مختلفة فيما يتعلق بسياسة صرف العملات الأجنبية، نظرًا لسيولة العملات الأجنبية المقدمة تُساعد البنك المركزي المصري في الحفاظ على بعض المرونة بسوق العملات الأجنبية.

واختتمت انه من شأن تلك العوامل أن تساعد في تثبيت التوقعات بشأن سوق العملات الأجنبية، مُشيرًة إلى أن المفتاح الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان سيكون هناك تحرك مستدام لمزيد من مرونة سوق العملات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم زيادة تدفقات العملات الأجنبية، ويعزز تراكم احتياطي العملات الأجنبية.