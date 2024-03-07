رواد التواصل الاجتماعي يتساءلون.. من يكون؟ الإعلان التشويقي للمصرية للاتصالات يثير التساؤلات حول أبطاله

أثار الإعلان التشويقي الذي نشرته الشركة المصرية للاتصالات "وي" على صفحاتها اليوم تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أبطال الحملة الإعلانية التي ستطلقها الشركة خلال أيام مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

ونشرت الشركة مقاطع قصيرة تظهر بعض أبطال الحملة الرمضانية لـ"وي" تحت عنوان "رمضان بيقرب"، دون الإعلان عن هوية النجوم، وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعاتهم لأبطل الحملة الرمضانية، وهل ستحقق نفس نجاح الحملات الرمضانية السابقة للشركة.

وتميزت المصرية للاتصالات بإعلاناتها الرمضانية الجذابة التي تلقى استحسان الجمهور وتحقق ملايين المشاهدات، وربما كان أشهرها إعلان "رمضانا هو هو" الذي حقق ترتيبًا عالميًا على موقع يوتيوب عند عرضه، وينتظر الجمهور كل عام الحملات الإعلانية المختلفة للشركات الكبرى، والتي تمثل لونا فنيا مميزًا خلال شهر رمضان.