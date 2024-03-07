رئيس الوزراء يوجه "الداخلية" بالضرب بيد من حديد على السوق السوداء

أشرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانئ المصرية المختلفة.

وقال رئيس الوزراء إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية.

وأوضح أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خصوصًا أن أى اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف.

وأضاف: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".

وتابع: "لنصل للقرارات التى تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع كل الوزارات، موضحًا أنه مع أزمة الدولار بدأت هناك شبكات السوق السوداء فى التعامل مع المصريين بالخارج وهذا أدى لوجود سعرين، موجهًا وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على السوق السوداء.

يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرًا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالأسواق ويحقق توازنًا وانضباطًا للأسعار.