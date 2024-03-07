الخميس 07 مارس 2024
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مصر

مدبولى: لا يمكن لأى اقتصاد فى العالم أن يعمل بوجود سعرين للصرف

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

أشرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانئ المصرية المختلفة.

وقال رئيس الوزراء إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف.

وأوضح أن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف، مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة". 

يذكر أن تلك البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية الإفراج عن البضائع ميناء الإسكندرية

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