انطلاق منافسات نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

يخوض ثلاثي منتخبنا الوطني للخماسي الحديث أميرة قنديل، وسلمى أيمن، وفريدة خليل، اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائي لأولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.



وبحسب نظام البطولة تأهلت 36 لاعبة إلى نصف النهائي، تم تقسيمهم على مجموعتين، وتلعب بطلتي مصر سلمى أيمن وأميرة قنديل في المجموعة الأولى، بينما تلعب بطلة مصر الصاعدة فريدة خليل في المجموعة الثانية.



وتنطلق منافسات الدور نصف النهائي في تمام الحادية عشر صباحًا، بمنافسات نقاط السلاح الإضافية للمجموعة الأولى، تليها منافسات السباحة للمجموعة ذاتها في تمام الحادية عشر والنصف صباحا، وتختتم منافسات المجموعة الأولى بمنافسات الليزر-رن والتي تنطلق في الثانية عشر ظهرًا.

وتبدأ منافسات المجموعة الثانية بمنافسات نقاط السلاح الإضافية في الثالثة والنصف عصرا، تليها منافسات السباحة في الرابعة عصرًا، وتختتم منافسات اليوم بمسابقة الليزر -رن للمجموعة الثانية والتي تبدأ في الرابعة والنصف عصرًا.



وكانت اللاعبات الثلاث قد تأهلن إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث، عقب خوضهن التصفيات في اليوم الأول للبطولة، حيث تأهلت أميرة قنديل إلى الدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 1074 نقطة، كما تأهلت فريدة خليل عقب احتلالها المركز السابع بالمجموعة ذاتها بحصدها 1068 نقطة، كما تأهلت سلمى عبد المقصود للدور نصف النهائي عقب احتلالها المركز التاسع بالمجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 1070 نقطة.



وتتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة من مجموعات الدور نصف النهائي.



وأقيمت أمس تصفيات الرجال حيث تأهل منتخبنا لنصف النهائي بالعلامة الكاملة 6 لاعبين هم: أحمد الجندي، إسلام حامد، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل.



وتقام منافسات نصف نهائي الرجال غدا الجمعة، على أن يقام نهائي الرجال والسيدات بعد غدٍ السبت، ويقام نهائي التتابع الأحد القادم.



وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.



يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.



وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.