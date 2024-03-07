الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انقطاع المياه بشبرا الخيمة من السبت إلى الأحد

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرًا لأعمال تحويل مسار خطي المياه أقطار 1200مم و800 مم بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة وذلك بناءً على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظة القليوبية لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة أم بيومي. 

وأشارت شركة المياه إلى أن الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم (قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثان شبرا الخيمة) وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 9-3-2024 وحتى الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 10-3-2024 لمدة 16 ساعة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

انقطاع مياه شبرا الخيمة أعمال تطوير شركة المياه أخبار محافظة القاهرة

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