شوبير: وسام أبو على سيغيب مباراتين بعد موقعة نهائى كأس مصر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيغيب عن نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "وسام أبو علي سيغيب مباراتين على الأقل بخلاف مباراة الزمالك على الأقل، أعتقد أنه حمل تدريبي والأمور مختلفة بعض الشيء على اللاعبين الجدد".

وعانى وسام أبو علي من آلام في العضلة الخلفية حرمته من السفر مع بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية لخوض نهائي كأس مصر.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الرياض اليوم، وخاض الفريق الأول التدريب الأول له على ملعب الأول بارك، الذي سيستضيف المباراة، في تمام السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل.

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